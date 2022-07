Um in der Gas-Krise Energie zu sparen, ruft Hessens Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) die Bürger zum Heimwerken auf.

"Wir alle können etwas tun, damit Energie bei uns zu Hause effizienter genutzt wird", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag. Das könne etwa ein gedämmtes Heizungsrohr sein, eine Dämmung hinter dem Heizkörper oder an der Luke der Dachbodentreppe. Während die Gaspreise explodierten, seien Handwerksbetriebe oft ausgebucht. Viele kleinere Maßnahmen könnten selbst gemacht werden, seien kostengünstig und auch in Mietwohnungen erlaubt, sagte er.