Geldautomat in Edermünde gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Edermünde (Schwalm-Eder) gesprengt.

Die Polizei geht von mehreren Tätern aus. Sie flohen laut Polizei anschließend mit einem Auto in Richtung A7. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte bislang keinen Erfolg. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist noch unklar, ebenso die Schadenshöhe.