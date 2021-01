Nach zwei Amtszeiten ist Schluss: Die SPD-Politikerin Dietlind Grabe-Bolz wird nicht noch einmal für das Amt der Gießener Oberbürgermeisterin kandidieren.

Die Gießener Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) will nicht zum dritten Mal für das Amt kandidieren. Das kündigte die 63-Jährige am Dienstag überraschend an. Sie wisse nicht, ob sie für weitere sechs Jahre die nötigen 100 Prozent aufbringen kann. Außerdem wolle sie nach 12 Jahren im Amt mehr Zeit für Familie und Freunde haben. Am Ende einer möglichen dritten Amtszeit wäre Grabe-Bolz 70 Jahre alt.

Jetzt soll der Landtagsabgeordnete Frank-Tilo Becher für die SPD ins Rennen um den OB-Posten gehen. Die Wahl in Gießen findet voraussichtlich am 26. September gleichzeitig mit der Bundestagswahl statt.

Die gebürtige Kasselerin Grabe-Bolz lebt seit Kindesalter in Gießen. Dort wurde sie 2009 überraschend als erste Frau zur Oberbürgermeisterin gewählt. Bei der zurückliegenden Wahl im Jahr 2016 hatte sich mit 53,6 Prozent der Stimmen gegen die CDU-Kandidatin Anja Helmchen (36,2 Prozent) durchgesetzt.

