Die Stille im Stadion hat ein Ende: Beim Saisonauftakt der Eintracht gegen St. Etienne dürfen 10.000 Fans ins Stadion. Und es könnten noch deutlich mehr werden. Geimpfte und Genesene haben einen Vorteil.

Messen, Festivals, Konzerte oder Stadionbesuche: Auf Grundlage der aktuellen Absprachen zwischen Bund und Ländern könnte dies theoretisch schon jetzt wieder vor einem Publikum mit einigen Tausend Zuschauern und Zuschauerinnen stattfinden.

Im Frankfurter Waldstadion sogar wieder mit über 20.000 Fans, wie die Bild am Freitag zuerst berichtete . Schon beim ersten Bundesliga-Heimspiel am 21. August gegen Augsburg könnte dieser Traum vieler Fußballfans wieder Realität werden.

Wie das Sozialministerium dem hr am Freitag bestätigte, sind bei Großveranstaltungen in Hessen grundsätzlich wieder bis zu 25.000 Zuschauer und Zuschauerinnen erlaubt - unabhängig von der jeweiligen Inzidenz in dem Kreis oder der Stadt.

Genesene oder Geimpfte zählen nicht mit

Knackpunkt: Der Veranstaltungsort darf nur bis zu 50 Prozent ausgelastet sein - dies trifft also zum Beispiel zunächst Messe-, große Konzerte sowie vor allem die Stadien.

Geimpfte oder Genesene sind dabei besonders gern gesehene Gäste: Während unter den maximal 25.000 Gästen nur 5.000 Personen negativ getestet sein dürfen, können zusätzlich bis zu 20.000 vollständig geimpfte oder genesene Personen zur Veranstaltungen kommen. Das gibt Hessens Leitlinie für Großveranstaltungen so vor, sie basiert auf den bundeseinheitlichen Absprachen unter den Chefs der Staatskanzleien vom Juli und sind als Auslegungshinweis in der neuen Corona-Schutz-Verordnung ergänzt.

Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) hatte daher die Eintracht-Fans am Freitag zum Impfen aufgerufen.

Gesundheitsämter entscheiden über Genehmigung

Verpflichtend sind die Auslegungshinweise nicht, sondern sind als Orientierung für die Gesundheitsämter zu verstehen, wie Udo Götsch vom Frankfurter Gesundheitsamt erklärt. Die Ämter entscheiden final darüber, ob Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Denn nach der neuen Corona-Verordnung müssen alle Veranstaltungen mit 750 Personen drinnen und 1.500 Personen im Freien genehmigt werden.

Die endgültige Entscheidung über die Zulassung hänge maßgeblich von Hygienekonzept des Veranstalters ab - dieser schlägt auch im Antrag die maximale Zuschaueranzahl vor, weiß Götsch. In Frankfurt habe das Gesundheitsamt gerade das am 31. Juli anstehende Freundschaftsspiel zum Saisonauftakt mit Frankreichs Erstligisten St. Etienne genehmigt - mit insgesamt 10.000 Zuschauern.

St. Etienne gegen Eintracht als "Probelauf"

5.000 Personen müssen davon geimpft oder genesen sein, bei den übrigen 5.000 Besuchern reiche ein negativer Test aus. Die Eintracht habe beim Antrag die maximale Zuschaueranzahl auf 10.000 Gästen begrenzt. "Möglich ist, dass ins Frankfurter Stadion dann auch bei weiteren Spielen 25.000 Gäste kommen dürfen. Es ist aber durchaus bedenklich angesichts der steigenden Inzidenz." Am Freitag hatte Frankfurt erstmals wieder die Inzidenz von 40 geknackt.

Für die Genehmigung weiterer Heimspiele der Eintracht werde das Freundschaftsspiel sozusagen zum "Problelauf". Verstöße gegen die Hygiene- oder Abstandsregeln vom Publikum, nachweisbare Corona-Ausbrüche nach dem Fußballspiel und die Kontrollkapazitäten spielten dann bei der Genehmigung weiterer Spiele mit.

Aktuell habe die Eintracht jedoch ein "sehr gutes" Konzept für das Spiel gegen St. Etienne vorgelegt. Die Zuschauer könnten im "Schachbrettmuster" mit ausreichend Sicherheitsabstand auf die Reihen verteilt werden.

Darmstadt zurückhaltend

Das Darmstädter Gesundheitsamt zeigte sich am Freitag noch zurückhaltend. Bei den ersten beiden Heimspielen der Lilien am Böllenfaltor seien maximal 4.786 Zuschauer erlaubt. Alle Zuschauer würden beim Einlass darauf kontrolliert werden, ob diese geimpft, getestet oder genesen seien. Erst nach den zwei Spielen werde über das weitere Vorgehen entschieden - abhängig davon, wie gut das Hygienekonzept auch funktioniert habe.