Grüne lassen Rathaus-Koalition in Kassel platzen

Grün-Rot nach einem Jahr am Ende

Der Streit in der Kasseler Rathauskoalition hatte sich zuletzt immer mehr zugespitzt. Jetzt werfen die Kasseler Grünen hin: Nach weniger als einem Jahr ist das grün-rote Bündnis Geschichte.

Von munterer Stimmung und Harmonie war noch vor knapp einem Jahr die Rede, als Grüne und SPD in Kassel ihren Koalitionsvertrag unterzeichneten. Am Freitag nun der große Knall: Kassels Grüne lassen das Bündnis platzen.

Zur Begründung hieß es am Freitagmittag von den Grünen: Wenn man den Koalitionsvertrag nicht mehr umsetzen könne, dann könne man auch nicht mehr zusammenarbeiten.

Streit um Energiegeld und Verkehr eskaliert

Die Luft im Kasseler Rathaus war zuletzt immer dicker geworden. Krach gab es gleich bei mehreren Themen, vor allem aber in der Verkehrspolitik.

So hatte Verkehrsdezernent Nolda (Grüne) in der Innenstadt auf einem Streckenabschnitt den Radverkehr auf Kosten des Autoverkehrs stärken wollen, die SPD war gegen den auf ein Jahr angelegten Versuch. Am Ende eskalierte der Streit - und Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) entzog dem Grünen-Politiker wichtige Kompetenzen als Verkehrsdezernent.

Als der OB kürzlich dann auch noch auf eigene Faust einen Energiekostenzuschuss ankündigte, brachte er die Grünen erneut gegen sich auf. "Der Verkehrsversuch ist nicht das einzige Problem, das wir mit Geselle haben", resümierte Grünen-Kreisvorsitzende Vanessa Gronemann damals in der HNA.

Die Doppelspitze der Kasseler Grünen-Fraktion kritisierte außerdem, die SPD sei das Sprachrohr des Oberbürgermeisters. Der Partei fehle der Mut, gegen Geselle eine eigene Meinung zu vertreten, sagten Steffen Müller und Christine Hesse.

Nicht der erste Streit

Im Sommer 2021 hatten sich mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags die Machtverhältnisse im Kasseler Rathaus gedreht: aus Rot-Grün wurde Grün-Rot. Die Grünen wurden stärkste Kraft, die SPD musste sich an den neuen Status als Juniorpartner gewöhnen.

Schon vor der grün-roten Koalition hatte es Streit zwischen SPD und Grünen gegeben: 2019 etwa um Straßenausbaubeiträge, eigentlich abgeschafft werden sollten. OB Geselle überlegte es sich anders und argumentierte, die Abschaffung die Stadt mehrere Millionen kosten.