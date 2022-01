Die Grünen wählen eine neue Doppelspitze. Der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour gilt als gesetzt für den Parteivorsitz. Er möchte die Ampel-Politik besser erklären.

Der Frankfurter Grünen-Politiker Omid Nouripour will im Fall seiner Wahl zum Parteichef Kompromisse der Ampel-Koalition besser erklären. Als Beispiel nannte er am Samstag im RBB-Inforadio das Tempolimit. "Wir haben kein Tempolimit bekommen, was aus unserer Sicht weiterhin notwendig ist in diesem Land", sagte Nouripour. "Dafür haben wir es geschafft, den Kohleausstieg massiv vorzuziehen." Das Thema Tempolimit müsse aber "spätestens in vier Jahren" wieder auf den Tisch.

Nouripour kandidiert am Samstagnachmittag auf dem größtenteils digitalen Grünen-Bundesparteitag mit der bisherigen Parteivize Ricarda Lang für die neue Doppelspitze. Zusammen wollten sie den engen Austausch mit der Gesellschaft suchen, sagte Nouripour. Es gehe darum, in intensivem Kontakt mit den vielen Bewegungen und Gruppierungen zu bleiben, die die Grünen begleiteten.

Nouripour: Die Grünen können auch Kanzleramt

Nouripour zeigte sich erneut optimistisch, dass die Grünen mittelfristig auch das Kanzleramt besetzen könnten: "Wenn wir geschlossen bleiben und wenn wir liefern in der Regierung bei all den großen Herausforderungen und Problemen, die es zur Zeit gibt, dann gibt es auch eine gute Chance, dass wir das hinbekommen."

Als besondere Herausforderungen nannte der 46-Jährige, der bei der Bundestagswahl erstmals ein Direktmandat für die Grünen in Hessen gewann: die Klimakrise, die Energiepreise, die Corona-Pandemie sowie "den Stresstest für unsere Demokratie, die Unordnung in Europa".

Omid Nouripour: Außenpolitiker und Krisenmanager

Antrag in der Nacht abgelehnt

Der Parteitag lehnte in der Nacht zu Samstag einen Antrag ab, die bei den Grünen übliche Trennung von Amt und Mandat wieder stärker in der Satzung zu verankern. 2003 war die bis dahin geltende strenge Trennung gelockert worden; zwei Vorstandsmitglieder dürfen seitdem auch Abgeordnete sein. Für Fraktionsvorsitzende oder Regierungsmitglieder gilt dies nicht, sie müssen sich für eine der Tätigkeiten entscheiden.

Der Antragsteller zielte darauf, dass künftig keine Abgeordneten im Vorstand sitzen, was Nouripour und Lang betroffen hätte. Nouripour sitzt seit 2006 im Bundestag, Lang seit der Wahl im vergangenen September. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt: 362 Delegierte stimmten dagegen, bei 178 Ja-Stimmen und 18 Enthaltungen.