Ein Mädchen meldet sich im Unterricht in einer Grundschule in Eltville.

Das Kultusministerium beugt sich dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs: Entgegen der Pläne bleiben auch Viertklässler vorerst noch daheim. Wie es an den Grundschulen weitergeht, wird frühestens in einer Woche entschieden.

Mitten in die Vorbereitungen der Grundschulen für den geplanten Unterrichtsstart für Viertklässler platzte am Freitagmittag ein überraschender Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel: Die Schulpflicht für Viertklässler in Hessen werde vorläufig außer Kraft gesetzt, entschied das Gericht.

Damit gaben die Richter dem Eilantrag einer Schülerin aus Frankfurt Recht, die sich gegen eine Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie richtet. Die Viertklässler würden im Vergleich zu Schülern, denen aus Gründen des Infektionsschutzes der Schulbesuch bis zum 3. Mai weiter untersagt werde, ohne hinreichenden Grund ungleich behandelt und in ihrem Grundrecht verletzt.

Für diese Ungleichbehandlung bestehe kein sachlicher Grund, urteilten die Richter. Denn mit Ausnahme der Viertklässler seien sämtliche Schüler, die sich keiner Abschlussprüfung unterziehen müssten, von der Schulpflicht befreit. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Grundschulen "grundsätzlich geschlossen"

Können Eltern nun wählen, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht? Nein, stellte ein Richter des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs auf Nachfrage des hr klar. Die Grundschulen blieben "grundsätzlich geschlossen". Die Entscheidung gilt auch für Schüler von Sprachheilschulen und Schulen mit Förderschwerpunkten.

Wann die Grundschulen nun wieder öffnen, steht laut Kultusministerium noch nicht fest: Die kommenden Schritte würden auf Basis der nächsten Gespräche zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin entscheiden, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme zu dem Gerichtsurteil. Die Gespräche sind für Donnerstag, 30. April, geplant.

Notbetreuung findet trotzdem statt

Wie das Kultusministerium am Nachmittag klarstellte, bleibt die Notfallbetreuung für die Kinder von Eltern in "systemrelevanten Berufen" an den betroffenen Schulen von der Entscheidung aber unberührt - sie findet unverändert statt.

"Als irrelevant sieht der Verwaltungsgerichtshof den Gesichtspunkt an, dass die geplante Präsenzbeschulung dazu beitragen sollte, gerade für die Viertklässler eine angehende Normalität mit möglichst stabilen Strukturen und einen bestmöglichen Übergang in die weiterführenden Schulen zu schaffen", teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) mit.

Lorz: "Gemeinsamer Beschluss von Bund und Ländern"

Während wegen der Infektionsgefahr die meisten Schüler in Hessen weiter zu Hause bleiben sollen, sollte am Montag eigentlich der Unterricht für Abschlussklassen der weiterführenden Schulen und die Viertklässler an Grundschulen wieder beginnen - weil sie Übergangsklassen sind. Dies sei ein gemeinsamer Beschluss von Bund und Ländern gewesen, hieß es aus dem Kultusministerium. "Wir hätten diese Entscheidung nicht mitgetragen, wenn wir sie nicht auf Basis einer intensiven Vorbereitung mit gutem Gewissen hätten vertreten können."

Der Wunsch der hessischen Regierung war jedoch ein anderer: "Wir wollten die Schulen von oben nach unten öffnen", hatte Lorz zuvor erklärt. "Also mit den älteren Jahrgängen beginnen und sukzessive zu den jüngeren Jahrgängen vorarbeiten."

FDP begrüßt Entscheidung, Linke "wenig überrascht"

Die FDP-Fraktion im Landtag begrüßte die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Sie zeige, dass der Rechtsstaat funktioniere und Entscheidungen der Politik kritisch begleitet würden, sagte der Fraktionsvorsitzende René Rock. "Jetzt ist der Kultusminister in der Pflicht, sehr schnell Klarheit zu schaffen und die Fragen von Eltern, Schulleitungen und Lehrkräften zu beantworten. Sie müssen wissen, was die Entscheidung für sie konkret bedeutet."

Nach Ansicht der Linken-Fraktion kommt die Entscheidung "wenig überraschend". Die Fraktionsvorsitzende Janine Wissler teilte mit: "Das Kultusministerium wirkt überfordert und konnte keine verlässliche Planung zur Wiedereröffnung des Schulbetriebes liefern." Dabei müssten sich die Lehrkräfte, Eltern und Schüler gerade jetzt auf die Landespolitik verlassen können. Bei der Planung der nächsten Schritte sollten nun Landesschülervertretung und Elternbeirat einbezogen werden.

Die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bezeichnete das Urteil als "vernunftgeleitete Entscheidung". Eine Sprecherin sagte dem hr, da viele Grundschulen Probleme hätten, die Hygiene-Vorgaben des Kultusministeriums umzusetzen, bedürfe es eines längeren Planungs-Vorlaufs. Für die Schulen und vor allem die Kinder sei das "keine schöne Situation".

