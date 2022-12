Im Landtags-Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag von Hanau haben Zeugen widersprüchliche Angaben zum Notausgang in der Arena-Bar gemacht.

So sagte der ehemalige Betreiber am Montag, dieser Ausgang sei am Tatabend geöffnet gewesen. Dagegen berichtete eine 27-Jährige, die den Anschlag vom 19. Februar 2020 in einem benachbarten Kiosk überlegt hatte: "Der Notausgang war immer zu, das wusste jeder." Der ehemalige Betreiber der Arena-Bar widersprach sich bei seiner Aussage mehrfach, so sagte er etwa auch, den Notausgang nie kontrolliert zu haben.