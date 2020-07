Der Hanauer Oberbürgermeister Kaminsky (SPD) will für eine weitere Amtszeit kandidieren.

Das schrieb der 60 Jahre alte Kommunalpolitiker in einer Mitteilung am Donnerstag. Gerade in unruhigen Zeiten sei er bereit, weiter Verantwortung zu tragen. Kaminsky ist seit November 2003 Rathauschef.

Für den SPD-Mann wäre es die vierte Amtszeit. Zuletzt war Kaminsky bei der Direktwahl im Jahr 2015 souverän im Amt bestätigt worden. Seine aktuelle Amtszeit endet am 11. November 2021. Einen Wahl-Termin gibt es noch nicht.