Nach Weihnachten erwarten Experten wieder steigende Corona-Infektionszahlen. Bund und Länder haben sich deshalb auf strengere Kontaktbeschränkungen geeinigt. Ministerpräsident Bouffier will die Details für Hessen am Mittag vorstellen.

Mit 196,8 ist die hessenweite Inzidenz am Mittwoch zwar erstmals seit Mitte November wieder unter die Marke von 200 gesunken. Experten warnen aber davor, dass das nicht lange so bleiben wird. Der Grund: Omikron. Die neue Virusvariante gilt als deutlich ansteckender als Delta und könnte laut Prognosen schon in kurzer Zeit auch hierzulande zu einem steilen Anstieg der Infektionszahlen führen, wie das bereits in Großbritannien der Fall ist .

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder berieten deshalb am Dienstag erneut über Corona-Maßnahmen, die ab dem 28. Dezember gelten sollen. Volker Bouffier (CDU) wird die Regeln für Hessen am Mittwoch um 11.30 Uhr vorstellen. hessenschau.de übertragt die Pressekonferenz im Livestream.

Diese Regeln kommen auf Hessen zu

Geeinigt hat sich die Bund-Länder-Runde insbesondere auf strengere Kontaktbeschränkungen - auch für Geimpfte und Genesene. Nach Weihnachten sind Treffen nur noch mit maximal zehn Menschen erlaubt, sofern diese alle geimpft oder genesen sind. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Ungeimpfte dürfen sich wie bisher höchstens mit zwei weiteren Menschen treffen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören.

Ebenfalls spätestens ab dem 28. Dezember müssen die Clubs schließen, Tanzveranstaltungen sind verboten.

Silvester ohne Party und Böller

Die große Silvesterparty muss in diesem Jahr erneut ausfallen: Auch für den Silvesterabend gilt die Zehn-Personen-Regel, auf öffentlichen Plätzen darf es keine größeren Versammlungen geben. Raketen und Böller dürfen ebenfalls nicht verkauft werden.

In der Fußballbundesliga kehren die Geisterspiele zurück : Die Spiele dürfen ab dem 28. Dezember nur noch ohne Zuschauerinnen und Zuschauer ausgetragen werden. Auch andere Großveranstaltungen sind untersagt.

Wie lange die neuen Regeln gelten, blieb am Dienstag zunächst offen. Das nächste Treffen der Runde soll am 7. Januar stattfinden.