Start in Bensheim

Start in Bensheim "Hessen"-Buchstaben auf Jubiläumsreise

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Landes haben am Mittwoch sechs lebensgroße "Hessen"-Buchstaben in Bensheim (Bergstraße) ihre Reise durch Hessen begonnen.

Europaministerin Puttrich (CDU) startete die offizielle Kampagne zum 75. Verfassungsgeburtstag des Landes unter dem Motto "Meine Heimat - Mein Zuhause" mit der Enthüllung der 1,9 Meter hohen Buchstaben.

Sie sollen in den nächsten Monaten an mehreren Orten aufgestellt werden, unter anderem am Kloster Seligenstadt, Kloster Lorsch und der Hersfelder Stiftsruine.