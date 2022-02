Boris Rhein (l.) und Volker Bouffier am Freitag in Fulda.

Der bisherige hessische Landtagspräsident Boris Rhein soll Volker Bouffier als Ministerpräsident und CDU-Landeschef nachfolgen. Das hat die Parteispitze beschlossen, nachdem Bouffier seinen Rückzug angekündigt hatte.

Am 31. Mai wird sich Landtagspräsident Boris Rhein im Parlament in Wiesbaden zur Wahl als neuer Regierungschef in Hessen stellen. Das haben er und Noch-Ministerpräsident Volker Bouffier am Freitag in Fulda nach einer Klausurtagung der hessischen CDU gemeinsam mitgeteilt. Seinem Vorschlag sei die Parteispitze einstimmig gefolgt, sagte Bouffier.

Der 70-Jährige hatte Stunden zuvor bekanntgegeben, dass er das Amt nach fast zwölf Jahren noch vor Ende der laufenden Legislaturperiode niederlegen wird. Es handele sich um eine Zäsur, die er in einem "sehr sorgfältigen Prozess" vorbereit habe, sagte Bouffier, als er dann mit Rhein vor die Journalisten trat.

Bouffier kündigte auch an, im Sommer bei einem regulären Parteitag nicht mehr für das Amt des CDU-Landesvorsitzenden anzutreten. Auch hier soll ihm Rhein nachfolgen.

Rhein: Partei brennt auf Wahlerfolg

Der Bouffier-Nachfolger nannte die einstimmige Nominierung ein "Signal der Geschlossenheit". Rhein fügte hinzu: "Ich bin überwältigt." Das sei eine gute Grundlage für einen Erfolg bei der Landtagswahl im kommenden Jahr. "Die Partei brennt darauf, diese Wahl zu gewinnen", sagte der 50-Jährige.

Bei der Abstimmung im Landtag braucht Rhein neben den Stimmen der CDU-Fraktion auch die der Grünen. Die Koalition hat eine Stimme Mehrheit. Bouffier zeigte sich überzeugt, dass das Bündnis auch ohne ihn wie bisher stabil funktionieren werde. Die Grünen seien selbstverständlich vor der Öffentlichkeit informiert worden. Rhein betonte, er habe stets ein gutes Verhältnis zum Koalitionspartner gehabt.

"Keine leichte Entscheidung"

Der Wechsel kommt nicht unerwartet. Dass es auf Rhein als Nachfolger hinausläuft, berichtete der hr bereits am Donnerstag. Der Jurist ist seit 2019 Parlamentspräsident. Zuvor war er in Bouffiers Kabinetten erst Innenminister, dann Minister für Kultur- und Wissenschaft. Ihm hing lange nach, dass er bei der Wahl des Frankfurter Oberbürgermeisters 2012 überraschend und klar gescheitert war.

Bouffier hört nach zwölf Jahren auf. Seine Amtszeit wäre regulär erst nach der nächsten Landtagswahl zu Ende gegangen, die voraussichtlich im Herbst 2023 stattfinden wird. Nach so langer Zeit sei es nötig, sich selbst und der Öffentlichkeit "Klarheit zu verschaffen, ob man das Amt weiter wahrnehmen soll, kann und will", sagte der Ministerpräsident. Er fügte hinzu: "Alles hat seine Zeit. Der jetzige Zeitpunkt ist der richtige."

Eine leichte Entscheidung sei dies nicht gewesen, räumte Bouffier ein. Er habe sich für den Rückzug schon vergangenen Sommer entschieden, aber zunächst nur wenige in der eigenen Partei und auch beim grünen Koalitionspartner ins Vertrauen gezogen.

Grünen werden gebraucht

Seit 2010 ist Bouffier Ministerpräsident Hessens und damit derzeit dienstältester Regierungschef eines Bundeslands. Insgesamt sei er nun 27 Jahre in der Regierungsverantwortung in Hessen, betonte Bouffier. Von 1999 bis zur Übernahme des Amts als Ministerpräsident von Roland Koch (CDU) war er Innenminister, davor Staatssekretär.

Der Mann aus Gießen galt lange als Hardliner. Später fuhr er einen ausgleichenden Kurs, stützte Kanzlerin Angela Merkel auch innerparteilich, nicht zuletzt als sie 2015 wegen ihrer liberalen Flüchtlingspolitik in der Kritik stand. 2014 fädelte er die erste schwarz-grüne Koalition in einem Flächen-Bundesland ein.

Der vorzeitige Wechsel in der Staatskanzlei geschieht keine zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl. Es könnte ein Vorteil sein, wenn der CDU-Spitzenkandidat mit der Bekanntheit als amtierender Ministerpräsident ins Rennen geht.

Hinter den Kulissen

Bis zu seinem Tod vor zwei Jahren galt der damalige Finanzminister Thomas Schäfer als klarer Favorit für die Bouffier-Nachfolge. Einen eindeutigen Kandidaten gab es danach nicht. Zu denen, die auch innerparteilich bis zuletzt gehandelt wurden, zählte unter anderem Innenminister Peter Beuth. Er wird wie Rhein zum konservativen Flügel gezählt.

Öffentlich äußerte als einziger Kultusminister Alexander Lorz Interesse - falls Bouffier nicht selbst weitermache. Schon seit einiger Zeit stand die Frage im Raum, ob der Ministerpräsident noch einmal für das Spitzenamt kandidieren wolle oder nicht. Bouffier war 2019 an Krebs erkrankt, was er überstand. Im vergangenen Oktober wurde das Drängen aus der Partei stärker, er möge sich zu seiner politischen Zukunft erklären.

Als Vize-Vorsitzender der Bundespartei unterstützte Bouffier maßgeblich die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet. Nach dessen Scheitern kündigte Bouffier vor Weihnachten öffentlich an, sich bis zum Frühjahr über seine Pläne zu äußern.