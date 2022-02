Übereinstimmung und Freundschaft? Volker Bouffier und sein designierter Nachfolger Boris Rhein in Fulda.

Übereinstimmung und Freundschaft? Volker Bouffier und sein designierter Nachfolger Boris Rhein in Fulda. Bild © picture-alliance/dpa

Die Hessen-CDU leitet den lange erwarteten Personalwechsel ein. Volker Bouffier präsentierte seinen Wunschkandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten. Doch ganz frei war der langjährige Regierungschef bei dieser Personalentscheidung nicht mehr.

Allen war klar, was von der "persönlichen Erklärung" des Ministerpräsidenten Volker Bouffier am Freitag in Fulda zu erwarten sein würde. Dass er gehen würde, war seit Tagen offenkundig. Der 70-Jährige brauchte nur wenige Minuten bis zum entscheidenden Satz: "Alles hat seine Zeit, und deshalb habe ich mich bereits im vergangenen Juli entschieden, in diesem Frühjahr einen Wechsel herbeizuführen."

Ute Wellstein ist Leiterin des Landtagsstudios in Wiesbaden Bild © hr

Das ist ein bemerkenswertes Verfahren: Der scheidende Chef sucht sich persönlich seinen Nachfolger aus - so, als wären die Regierung Hessens und die CDU ein Familienbetrieb, geleitet von einem Patriarchen. Es wäre aber ein Irrtum zu glauben, Volker Bouffier habe da gerade seinen Wunschkandidaten gekürt.

Geschätzt? Eher ertragen

Der Wunschkandidat des 70-Jährigen ist der 20 Jahre jüngere Boris Rhein gewiss nicht, auch wenn der "Wechsel in Übereinstimmung und Freundschaft" erfolgt sein soll, wie betont wurde. Die beiden haben sich in den zurückliegenden Jahren eher ertragen als geschätzt. Doch Bouffier hat zuletzt viele Gespräche in der Partei geführt. Da wurde ihm klar, wo inzwischen die Grenzen seiner Wahlfreiheit liegen. Denn seine Macht ist angeschlagen.

Das liegt vor allem an drei Personalentscheidungen. Zuerst hatte er der verdutzten CDU-Landtagsfraktion Ines Claus als Vorsitzende vorgeschlagen - aufgedrängt, so empfanden es einige Abgeordnete. Die wenig erfahrene Claus, die sich selbst als "Frau aus der vierten Reihe" bezeichnete, wurde gewählt. Aber Bouffiers so lange unangefochtene Macht bekam Kratzer.

Dann die zweite Personalie: Armin Laschet. Dessen Kanzlerkandidatur unterstützte der CDU-Politiker aus Hessen maßgeblich. Als Laschet die Bundestagswahl verlor, wurde das auch Bouffier angekreidet.

Und als der Merkel-Vertraute Helge Braun aus Gießen schließlich seine ebenfalls glücklose Kandidatur zum Bundesvorsitz der Christdemokraten ankündigte, wurde Bouffier unterstellt, auch hier die Hände im Spiel gehabt zu haben. Da halfen auch Dementis nicht.

Wunsch nach Einigkeit war stark

Seitdem machten Partei und Fraktion ihm klar: Noch eine ungeliebte Personalauswahl würden sie nicht mittragen. Für seine eigene Nachfolge musste der 70-Jährige also nun jemanden präsentieren, der keinen Widerspruch und erst recht keine offene Debatte auslöst. Zu stark war der Wunsch, die Hessen-CDU wieder einmal als geeinte Partei zu zeigen.

Nur so ist zu erklären, dass Rhein das Rennen machte. Der 50-Jährige kommt vom konservativen, wirtschaftsnahen Flügel der Partei. Er ist gut vernetzt. Als Landtagspräsident hat er sich Respekt erworben: mit klaren Aussagen gegen Extremismus jeder Art, mit einer mitfühlenden Art und mit einer Aufwertung der Bedeutung des Parlaments.

Seine Konkurrenten um die Nachfolge Bouffiers fügten sich der Einsicht, dass Rhein als einziger die breite Zustimmung der eigenen Leute sowie des grünen Koalitionspartners habe. Und so kam es, dass sich in Fulda auch Innenminister Peter Beuth und Kultusminister Alexander Lorz in kurzen Reden für ihn aussprachen, obwohl sie eigene Ambitionen damit begruben.

Rhein wird gewichtige Gegenkandidaten haben

Allen Beteiligten ist eben klar, dass derzeit nichts schlimmer für die CDU wäre als offener Streit. Bis zur Landtagswahl ist es nicht lange hin, im Herbst 2023 ist es wohl so weit. Vermutlich werden die Grünen mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und die SPD mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser an der Spitze in den Wahlkampf ziehen - gewichtige Gegenkandidaten. Die CDU wird heftig kämpfen müssen, um 40 Direktmandate und die Führung der Landesregierung zu verteidigen.

Wenn Boris Rhein Ende Mai zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist - was so kommen dürfte -, bleibt ihm nur noch ein gutes Jahr Zeit, sich vor der Landtagswahl zu profilieren. Für die CDU ist es deshalb gut, dass Bouffier jetzt endlich seinen Rückzug verkündet hat und dem Jüngeren den erhofften Amtsbonus überlässt.

Dass die CDU so lange auf den Rückzug des Patriarchen gewartet und ihm die Auswahl seines Nachfolgers in die Hand gegeben hat, zeigt, wie hierarchisch die Partei tickt. Auch Boris Rhein wird mit dem Parteivorsitz und dem Ministerpräsidentenamt viel Macht in die Hand gegeben.

Nun erwartet die CDU, dass er auch liefert. Erfolg heißt für die CDU, weiterhin die Regierung zu führen. Gelingt ihm das, kann Rhein auch als Patriarch Bouffiers Nachfolger werden. Versagt er, könnten diejenigen ihre Chance einfordern, die jetzt zu seinen Gunsten zurückstehen.