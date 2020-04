Seit Wochen sind Gottesdienste mit Publikum wegen des Corona-Risikos ganz verboten, Besuche in Heimen nur ausnahmsweise möglich. Nun lockert Hessen die Beschränkungen unter strengen Auflagen.

Einzelhandel und Schulen in Hessen sind bereits aus dem Komplett-Lockdown entlassen. Am Freitag (1. Mai) folgen Gotteshäuser, am Montag (4. Mai) Alten- und Pflegeheime. Das haben Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstagnachmittag in Wiesbaden mitgeteilt.

Ab Freitag dürfen demnach alle Religionsgemeinschaften wieder zu Veranstaltungen mit Publikum einladen, wenn strenge Auflagen in puncto Sicherheitsabstand und Hygiene eingehalten werden. Das gilt unter anderem auch für Trauerfeiern. Vom Montag an sind dann auch nicht mehr ganz so strikte Besuchsbeschränkungen für Alten- und Pflegeheime in Kraft. Pro Bewohner ist dann maximal ein einstündiger Besuch wöchentlich möglich - aber nur von nahen Angehörigen und Bezugspersonen.

Am Beginn der Corona-Krise war pro Bewohner zunächst einmal am Tag ein höchstens einstündiger Besuch erlaubt gewesen. Das wurde verschärft, nachdem Erkrankungen und Todesfälle in Einrichtungen zugenommen hatten. Seit Anfang April werden Angehörige deshalb eigentlich nur noch in Heimen eingelassen, um von Sterbenden Abschied zu nehmen.

Bouffier: "Erhebliche Einschnitte zurücknehmen"

Bouffier sprach von "erheblichen Einschnitten in das Leben aller Bürger", die durchaus erfolgreich gewesen seien. Vielen Menschen sei dadurch die Wahrnehmung wichtiger Grundrechte nicht mehr möglich gewesen. "Nun lässt es der Verlauf der Pandemie zu, dass man in Schritten überlegt, diese Regelungen zurückzunehmen."