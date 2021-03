In drei Städten

In Hessen dürfen drei Gemeinden das Prinzip "Tübinger Modell" ausprobieren. Bis 1. Mai sollen hier kontrollierte Öffnungen erprobt werden. Auch Abbruch-Szenarien sind jetzt schon klar.

Auch in Hessen wird es bald Corona-Modellkommunen geben. Bis 1. Mai können Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Kultureineinrichtungen in Baunatal (Kassel), Alsfeld (Vogelsberg) und Dieburg kontrolliert für Menschen mit einem aktuellen, negativen Corona-Test-Ergebnis öffnen.

Die Kommunen können den Beginn des Modells selbst festlegen. "Wir sind der Überzeugung, dass das verantwortet werden kann", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag, fügte aber hinzu: "Wir müssen dabei sehr vorsichtig sein."

Insgesamt bewarben sich knapp 100 Kommunen und Landkreise für das Modell. Bouffier und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) betonten, dass nur kleinere Kommunen in Betracht gezogen wurden. Diese sollten zudem in verschiedenen Kreises des Landes liegen. "Außerdem musste das jeweilige Gesundheitsamt vor Ort zustimmen", so Klose. Alsfeld hat gut 16.000, Baunatal knapp 28.000 und Dieburg knapp 16.000 Einwohner.

"Wir schaffen damit ein Stück weit Perspektive"

Wenn sich der Test in den drei Kommunen als erfolgreich erweise, könne er, so Bouffier, erweitert werden für Städte und Kreise, die noch nicht zum Zuge kamen. "Wir wollen daraus Erkenntnisse gewinnen. Das ist die Grundüberlegung", betonte Bouffier: "Wir schaffen damit ein Stück weit Perspektive."

Es gibt daher Kriterien, die die Kommunen während der Testphase einhalten müssen. Die Sieben-Tage-Inzidenz muss beispielsweise stabil unter 200 liegen. Dazu müssen die Kommunen ausreichend Tests bereitstellen und deren Finanzierung sichern. Sollten die Krankenhäuser vor Ort überlastet sein, die Inzidenz über 200 liegen oder die Kontaktverfolgung nicht mehr möglich sein, wird der Versuch abgebrochen.

Merkel gegen das Projekt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte das Prinzip dieser Modellregionen am Sonntag in der ARD-Talksendung "Anne Will". Mit Blick auf das Saarland, wo Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) ebenfalls ein solches Projekt plant, sagte sie, dass es aufgrund der Corona-Infektionslage nicht der richtige Zeitpunkt für derlei Planungen sei. "Wir müssen die dritte Welle brechen", betonte die Bundeskanzlerin.

