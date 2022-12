Hessen hält an Maskenpflicht im ÖPNV fest

Audio Hessen hält an Maskenpflicht im ÖPNV fest

In der Diskussion um die Abschaffung der letzten Corona-Einschränkungen setzt der hessische Gesundheitsminister Kai Klose auf Rest-Vorsicht. "Die Maskenpflicht in Bahnen und Bussen schützt insbesondere vulnerable Menschen, die auf diese Verkehrsmittel angewiesen sind", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag dem hr.