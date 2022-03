In neun hessischen Gemeinden wählen die Bürger heute einen neuen Bürgermeister. Schon jetzt ist klar: Einen Wechsel an der Rathausspitze wird es in mindestens fünf Kommunen geben.

In Hessen wird an diesem Sonntag in neun Gemeinden und Städten ein neuer Bürgermeister gewählt. In Heringen (Werra), Friedewald (beide Hersfeld-Rotenburg) und in Morschen (Schwalm-Eder) steht jeweils nur ein Kandidat auf der Liste.

In Großkrotzenburg (Main-Kinzig), Kirchhain (Marburg-Biedenkopf), Selters (Taunus) (Limburg-Weilburg), Brombachtal (Odenwald), Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) und Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) können sich die Wählerinnen und Wähler zwischen mehreren Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden.

Großkrotzenburg: Amtsinhaber kämpft um Wiederwahl

In Großkrotzenburg verteidigt der parteilose Amtsinhaber Thorsten Bauroth seinen Platz im Rathaus. Vier Gegenkandidaten und -kandidatinnen stehen zur Wahl: die CDU-Politikerin Theresa Neumann, der Grünen-Politiker Lucas Bäuml sowie die unabhängigen Kandidaten Detlef Protzmann und Michael Ruf.

Der noch amtierende Bürgermeister von Kirchhain, Olaf Hausmann (SPD), tritt ebenfalls zur Wiederwahl in seiner Stadt an. Holger Lesch von der CDU und Maximilian Schwetz von den Grünen fordern ihn heraus.

Fünf Kommunen steht ein Wechsel bevor

In Ober-Ramstadt, Selters (Taunus), Brombachtal und in Volkmarsen steht in den Rathäusern ein Wechsel bevor: Dort haben sich die amtierenden Bürgermeister nicht erneut zur Wahl aufstellen lassen. In Ober-Ramstadt treten Göth Hauptmann (SPD) und Tobias Silbereis (unabhängig) an, in Brombachtal haben die Wähler die Wahl zwischen Andreas Koch (CDU) und Ralf Drexelius (SPD) und in Selterns (Taunus) kämpfen gleich drei unabhängige Kandidaten um den Bürgermeisterposten: Jan Pieter Subat, Jochen Weeber und Benjamin Zabel. In Volkmarsen treten die unabhängigen Kandidaten Hendrik Vahle und Nadia Böhme gegeneinander an.

Auch in Friedewald wird es einen neuen Rathauschef geben, als einziger Kandidat steht der SPD-Politiker Julian Kempka zur Wahl. Bürgermeister Dirk Noll (SPD) war zuvor zum Ersten Kreisbeigeordneten im Landkreis gewählt worden.

In Morschen und Heringen (Werra) wird der neue Bürgermeister wohl der alte: In Morschen tritt als einziger Kandidaten der amtierende Bürgermeister Ingo Böhm (parteilos) an, ähnlich ist es in Heringen (Werra), wo der derzeitige Rathauschef Daniel Iliev (SPD) ohne Gegenkandidat sich zur Wahl stellt.

