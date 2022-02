Die 2G-Regel im hessischen Einzelhandel wird abgeschafft. Das hat Ministerpräsident Bouffier am Mittwochabend im Landtag mitgeteilt. Es müssen dann aber FFP2-Masken getragen werden.

Hessen will die 2G-Regel für den gesamten Einzelhandel im Land aufheben. Da die Corona-Pandemie aber noch nicht vorbei sei, müsse weiter vorsichtig agiert werden, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch im Landtag. Deshalb werde künftig für den gesamten Einzelhandel in Hessen das Tragen von FFP2-Masken vorgeschrieben.

Sollten wieder mehr Corona-Patienten auf den Intensivstationen der hessischen Kliniken liegen, müssten die Vorgaben wieder verschärft werden. Die Regelung soll Anfang kommender Woche in Kraft treten.

Bouffier: "Branche steht unter Druck"

2G bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Ausgenommen waren von der 2G-Pflicht in Hessen bislang Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelmärkte oder Apotheken. Es mache keinen Sinn mehr, zwischen Geschäften des Grundbedarfs und den übrigen Einzelhändlern zu unterscheiden, erklärte Bouffier.

Außerdem stehe die Branche unter einem enormen Druck. Das hessische Corona-Kabinett werde sich nun mit den geplanten neuen Regelungen befassen.

Fan-Comeback in hessischen Stadien

Auch für Großveranstaltungen wurden Lockerungen in Aussicht gestellt. So durften sich Fußballfans schon am Mittwochnachmittag freuen: Nach einem Beschluss der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien dürfen deutschlandweit die Stadien und Hallen wieder mit mehr Zuschauern gefüllt werden.

Bei überregionalen Großveranstaltungen - etwa im Sport- oder Kulturbereich - sind im Freien bis zu 10.000 Menschen erlaubt. Die maximale Auslastung beträgt dann 50 Prozent. In Innenräumen liegt die zulässige Auslastung "bei maximal 30 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, jedoch nicht mehr als insgesamt 4.000 Zuschauenden", heißt es in dem der dpa vorliegenden Beschluss vom Mittwoch. Dieser ist auch für Hessen bindend, muss aber noch in die hessische Corona-Verordnung übernommen werden.

Handel forderte Lockerungen

Die Debatte über Lockerungen hatte unter anderem Fahrt aufgenommen, weil Teile des Handels, Vereine und Veranstalter immer lauter protestierten. Nach zwei Jahren Pandemie und damit verbundenen Einschränkungen seien die Einnahmerückgänge kaum oder gar nicht mehr verkraftbar und auch nicht zumutbar.