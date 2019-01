Zum dritten Mal hintereinander hat das Land seinen Haushalt mit einer Schwarzen Null abgeschlossen. Erneut wurden 200 Millionen Euro Schulden getilgt. Die Opposition mutmaßt, woran das liegen könnte.

Hessen kommt bei der Konsolidierung seiner Finanzen ein weiteres Stück voran. Zum dritten Mal in Folge wurde 2018 ein Haushaltsjahr mit einer Schwarzen Null abgeschlossen, wie Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden erklärte. Dabei habe sich die Finanzkalkulation des Landes im Vergleich zur ursprünglichen Planung um insgesamt eine Milliarde Euro verbessert. Ein Verzicht auf neue Kredite wird als Schwarze Null bezeichnet.

Wegen der guten Finanzentwicklung tilge das Land wie auch schon in den beiden vorangegangenen Jahren Altschulden in Höhe von 200 Millionen Euro, sagte Schäfer. Neben dem Schuldenabbau werde auch Geld für künftige Belastungen zurücklegt. Vorrangig sollen Mittel in die sogenannte Konjunkturausgleichsrücklage und auf das Alterssparbuch fließen.

Die Rücklage ist ein Element der Schuldenbremse. Sie sei zweckgebunden und zum Ausgleich von Steuermindereinnahmen vorgesehen, erklärte Schäfer. Das gesetzlich verankerte Alterssparbuch soll die hohen Pensionszahlungen des Landes für die Landesbeschäftigten absichern.

Ziel: 1,7 Milliarden bis 2024 sparen

Schäfer kündigte an, dass Hessen seine Landesschulden bis zum Jahr 2024 um 1,7 Milliarden Euro verringern wolle. Dazu sei eine jährliche Rückzahlung der alten Schulden um 200 Millionen Euro ab dem Jahr 2020 vorgesehen. Für 2019 sei die Rückzahlung von 100 Millionen Euro geplant. Der Minister rechnet jedoch damit, dass der konjunkturelle Aufschwung der vergangenen Jahre etwas an Kraft verlieren und sich damit auch die Steuereinnahmen verringern werden.

Invesitionen eine Frage des Willens?

Diese Entwicklung habe sich bereits 2018 gezeigt und damit zu einer Entlastung Hessens bei den Ausgaben für den Länderfinanzausgleich gesorgt, erklärte Schäfer. Eine weiterer Grund dafür, dass das Haushaltsjahr 2018 deutlich besser als ursprünglich geplant ausgefallen ist, liege an geringeren Investitionen und weniger Ausgaben für die Einstellung von Personal. Das sei eine Schattenseite des Aufschwungs, sagte der Minister. Hohe Kapazitätsauslastungen und die anhaltend starke Nachfrage nach Arbeitskräften erschwerten es dem Land zunehmend, die vorgesehenen Investitionen und Personaleinstellungen zu realisieren.

Dieses Argument will die Linke nicht zählen lassen. "So oft wie der Finanzminister sich mit großen Schecks ablichten lässt, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Minister selbst zur Maurerkelle greift, um Schulen zu sanieren, Brücken zu reparieren oder bezahlbare Wohnungen zu bauen", teilte die Landtagsfraktion süffisant mit. "Geld stünde zwar zur Verfügung, aber es fehlt seit Jahren an den Planungskapazitäten in Land und Kommunen."

In die gleiche Kerbe schlug auch SPD-Haushaltsexperte Marius Weiß. Er meinte, die Schuldentilgung falle in Zeiten guter Konjunktur deutlich zu gering aus. Außerdem habe die schwarz-grüne Regierung eine viertel Milliarde Euro weniger investiert als geplant. Die finanzpolitische Sprecherin der FDP, Marion Schardt-Sauer, sagte, Schäfer verpasse die Chance, Altschulden spürbar abzubauen. Stattdessen, so die FDP, würden rund 545 Millionen in die allgemeinen Rücklagen der Ministerien gesteckt.

Aus dem Lager des grünen Regierungspartners hieß es, die Bilanz des Jahres 2018 zeige "eindrucksvoll - entgegen der Behauptung der Opposition - dass der Doppelhaushalt 2018/19 das Produkt einer soliden und vorsorgenden Haushaltspolitik war".

