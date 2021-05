Das hessische Corona-Kabinett hat weitreichende Lockerungen beschlossen: In Kreisen mit einer Inzidenz unter 100 können ab kommenden Montag wieder Schulen, Restaurants oder Hotels unter Auflagen öffnen. Eine zweite Stufe sieht zusätzliche Freiheiten vor.

"Wir sind in einer Situation, dass wir deutliche Öffnungsschritte machen können", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch nach Beratungen des hessischen Corona-Kabinetts. Bereits ab kommenden Montag sollen demnach in Kreisen und kreisfreien Städten, deren Inzidenz an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt, erste Lockerungen in Kraft treten. In einer zweiten Stufe - nach 14 Tagen unter 100 oder fünf Tagen unter 50 - kämen weitere Erleichterungen hinzu, so Bouffier.

Mit dem Stufenplan werde der Bevölkerung vor allem in Bereichen wie den Kindertagesstätten, den Schulen, dem Einzelhandel, dem Hotelgewerbe, der Gastronomie, der Kulturbranche und dem Sport wichtige Öffnungsperspektiven gegeben, sagte der Ministerpräsident. Es müsse jedoch weiter verantwortungsvoll und besonnen vorgegangen werden, da die dritte Corona-Welle noch nicht vorbei sei.

Außengastronomie öffnet wieder

Konkrete Lockerungen gibt es etwa in der Gastronomie, die ab Montag unter strengen Auflagen wieder Außenbereiche öffnen darf. Auch Hotels sind fortan wieder für touristische Übernachtungen geöffnet. Kitas gehen in den Regelbetrieb über und Schüler dürfen zumindest im zweiten Schritt zu einem kompletten Präsenzunterricht zurückkehren.

Die Regeln im Überlick:

Kontakte: Stufe 1: Zwei Haushalte (plus Geimpfte/Genesene). Stufe 2: Zwei Haushalte oder 10 Personen (Geimpfte/Genesene/Kinder unter 14 zählen nicht mit).

Einzelhandel: Stufe 1: Erweiterter täglicher Bedarf wie bislang; übriger Einzelhandel "Click and meet" mit Maske, aktueller Test wird empfohlen. Stufe 2: Alle Geschäfte geöffnet mit Zugangsbeschränkungen und Maskenpflicht, aktueller Test wird empfohlen.

Gastronomie: Stufe 1: Außengastronomie geöffnet mit Testpflicht, Abstand, Sitzplatzpflicht, Kontaktdaten. Stufe 2: Innenbereiche mit gleichen Auflagen geöffnet; Außenbereiche mit Auflagen und Testempfehlung

Clubs & Diskotheken: Stufe 1: Öffnung als Außen-Gastronomie möglich; Stufe 2: Öffnung als Bar/Gastronomie möglich

Hotels, Ferienhäuser, Jugendherbergen, Campingplätze: Stufe 1: Öffnung mit maximaler Auslastung von 60 Prozent, Test bei Anreise + 2 Mal pro Woche. Stufe 2: Auslastung maximal 75 Prozent, Test bei Anreise + 2x pro Woche

Sport: Stufe 1: Entsprechend Kontaktregeln möglich. Fitnessstudios (mit Kontaktdatenerfassung, Test und Terminvereinbarung), Schwimmbäder geschlossen. Gruppensport für Kinder (bis einschließlich 14). Stufe 2: Mannschaftssport mit Hygieneauflagen möglich. Test empfohlen. Schwimmbäder geöffnet.

Kultur und Freizeit: Stufe 1: Außenbereiche (Zoos, Freilichtmuseen, Freizeitparks) mit Auflagen und Anmeldung geöffnet; Innenräume (Museen, Schlösser, Zoos) mit Anmeldung und Maske, Test empfohlen. Stufe 2: Mit Auflagen geöffnet (auch Innenräume von Freizeitparks). Test empfohlen.

Veranstaltungen: Stufe 1: Innenräume nur zu bestimmten Zwecken (insbesondere beruflich, Gottesdienste, öffentliches Interesse) mit Auflagen möglich; Außenbereiche bis 100 (ungeimpfte) Personen unter Auflagen und Testpflicht möglich. Stufe 2: Drinnen bis 100 (ungeimpfte) Personen mit Auflagen und Testpflicht möglich. Außenbereiche bis 200 (ungeimpfte) Personen, Test empfohlen. Mehr Teilnehmer jeweils nur mit Genehmigung.

Dienstleistungen / Körperpflege: Stufe 1: Mit Terminpflicht, Kontaktdatenerfassung und aktuellem Test geöffnet; Stufe 2 mit Terminpflicht und Kontaktdatenerfassung geöffnet, Test empfohlen

Kita: Stufe 1 und 2: Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen

Schule: Stufe 1: Klassen 1 bis 6 sowie Abschlussklassen im Präsenzunterricht, Klassen 7 bis 11 im Wechselunterricht; Testpflicht 2 Mal pro Woche. Stufe 2: Alle Klassen im Präsenzunterricht, Testpflicht: 2x pro Woche

Notbremse entfällt in drei Kreisen

Die neuen Maßnahmen gelten ab dem 17. Mai in Kreisen, die nicht mehr unter die Beschränkungen der Bundesnotbremse fallen. Bei der Ermittlung der Werte würden auch die Tage vor Inkrafttreten der Verordnungsänderung berücksichtigt. Die zweite Stufe sieht Lockerungen vor, falls die Inzidenz nach der Stufe eins weitere 14 aufeinanderfolgende Tage unter 100 oder sobald sie fünf aufeinanderfolgende Tage lang unter 50 liegt.

Am Mittwoch lag die landesweite Inzidenz bei 117,1. Acht von insgesamt 26 Kreisen und kreisfreien Städten unterschritten dabei die Marke von 100. Nach der Wetterau konnten aktuell auch der Hochtaunus- und Vogelsbergkreis die Bundesnotbremse verlassen, nachdem sich die Inzidenz dort an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 einpendelte. Die Stadt Darmstadt und der umliegende Kreis Darmstadt-Dieburg könnten schon am Wochenende folgen.

Die Bundesnotbremse, die ab einer Inzidenz von 100 die hessische Corona-Verordnung ablöst, schreibt unter anderem nächtliche Ausgangsbeschränkungen (ab 100), die Einführung von "Click and collect" im Einzelhandel (ab 150) sowie Schul- und Kita-Schließungen (ab 165) vor. Die Notbremse gilt für Kreise mit entsprechender Inzidenz vorerst bis Ende Juni.

