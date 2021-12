In den kommenden zwei Jahren sollen in Hessen rund 100 Kilometer neue Radwege entstehen.

Dafür sollen etwa 70 Millionen Euro investiert werden, wie Verkehrsminister Al-Wazir (Grüne) am Freitag mitteilte. Geplant seien 16 Radwegprojekte an Bundesstraßen sowie 12 weitere an Landesstraßen. Ziel sei es, das Radfahren sicherer zu machen.