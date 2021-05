Hessen will Börsengesetz ändern

Steuerstraftaten Hessen will Börsengesetz ändern

Um Steuerstraftaten früher erkennen zu können, will Hessen den Informationsaustausch zwischen Finanzämtern und Börsen verbessern.

Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) brachte am Freitag eine Initiative in den Bundesrat ein, mit der die Verschwiegenheitspflicht im Börsengesetz geändert werden soll. Die Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals zeige deutlich, dass diese Verschwiegenheitspflicht nicht mehr zeitgemäß geregelt sei. Sie hindere die Börsen in vielen Fällen daran, Auskunftsersuchen der Finanzbehörden zu beantworten.