Hessen will Schuldenbremse einhalten

Hessen will trotz der hohen Kosten für die mit dem Bund ausgehandelten Entlastungspakete nicht an der Schuldenbremse rütteln.

"Wir können das, was wir jetzt sehen, in dem Landeshaushalt auch schultern", sagte Ministerpräsident Rhein (CDU) am Donnerstag. "Und es wird - nach Stand jetzt - auch nicht notwendig sein, die Schuldenbremse zu lösen." Die groben Zahlen lägen nach der Bund- Länder-Runde auf dem Tisch, erklärte der Regierungschef. Die Mehrkosten für Hessen lägen demnach aber unter der befürchteten Schwelle von einer Milliarde Euro.