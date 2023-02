Hessens Justizminister Poseck (CDU) lehnt die vom Bundesjustizministerium geplante Video-Dokumentation von Strafprozessen ab.

"Der Bundesjustizminister sollte sein Vorhaben stoppen", erklärte Poseck am Dienstag in Wiesbaden. Er verwies auf ein "ausnahmslos kritisches Votum" aus der gerichtlichen und staatsanwaltlichen Praxis. Zeugen könnten vor Kameras anders agieren. Zudem könnten sensible Daten ins Netz geraten. Der Gesetzentwurf sieht vor, die Hauptverhandlung künftig in Bild und Ton aufzuzeichnen.