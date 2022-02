Volker Bouffier kündigte am Freitag in Fulda seinen vorzeitigen Rückzug an.

Volker Bouffier kündigte am Freitag in Fulda seinen vorzeitigen Rückzug an. Bild © picture-alliance/dpa

Ende Mai ist Schluss: Volker Bouffier (CDU) wird sein Amt als hessischer Ministerpräsident vorzeitig niederlegen. Das kündigte der 70-Jährige in Fulda an. Eine wichtige Frage ließ er noch offen.

Auf der Frühjahrs-Klausur der hessischen CDU in Fulda hat Ministerpräsident Volker Bouffier am Freitag mitgeteilt, sein Amt als Regierungschef schon vor Ende der laufenden Legislaturperiode niederzulegen. Am 31. Mai will Bouffier aufhören und im Landtag seinen Rücktritt erklären. Bouffiers Amtszeit wäre regulär erst nach der nächsten Landtagswahl zu Ende gegangen, die voraussichtlich im Herbst 2023 stattfindet wird.

Bouffier kündigte an, der Parteispitze bei dem Treffen der Hessen-CDU einen Vorschlag für seine Nachfolge zu machen. Nach hr-Informationen wird am frühen Nachmittag in Fulda Landtagspräsident Boris Rhein als Nachfolger vorgestellt. Der 50 Jahre alte CDU-Politiker war zuvor in Kabinetten Bouffiers Innenminister, später Minister für Wissenschaft und Kunst. Für 14.00 Uhr ist eine weitere Pressekonfererenz nach den Beratungen angekündigt.

Weitere Informationen Bouffier vor dem Rückzug - CDU-Pressekonferenz in Fulda Das hr-fernsehen überträgt die Pressekonferenz nach der Frühjahrsklausur der Hessen-CDU in Fulda ab 13.40 Uhr live. Ende der weiteren Informationen

Nach so langer Zeit sei es nötig, sich selbst und der Öffentlichkeit "Klarheit zu verschaffen, ob man das Amt weiter wahrnehmen soll, kann und will", sagte der Ministerpräsident. Er fügte hinzu: "Alles hat seine Zeit. Der jetzige Zeitpunkt ist der richtige." Er habe sich für den Rückzug schon vergangenen Sommer entschieden, aber zunächst nur wenige ins Vertrauen gezogen. Seit 2010 ist Bouffier Ministerpräsident Hessens und damit derzeit dienstältester Regierungschef eines Bundeslandes.

Grüne müssen mitmachen

Es könnte ein Vorteil sein, wenn ein amtierender CDU-Ministerpräsident als Kandidat bei der kommenden Landtagswahl ins Rennen geht. Dazu braucht die Union allerdings die Grünen als Koalitionspartner. Der neue Ministerpräsident muss vom Landtag gewählt werden. Schwarz-Grün regiert seit 2014 in Hessen und hat dort seit der jüngsten Landtagswahl lediglich eine knappe Ein-Stimmen-Mehrheit.

Schon seit einiger Zeit stand die Frage im Raum, ob Bouffier noch einmal für das Spitzenamt kandidieren will oder nicht. Er war 2019 an Krebs erkrankt, was er überstand. Im vergangenen Oktober wurde das Drängen aus der Partei stärker, er möge sich über seine politische Zukunft erklären.

Als Vize-Vorsitzender der Bundespartei hatte er maßgeblich die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet unterstützt. Nach dessen Scheitern kündigte Bouffier vor Weihnachten öffentlich an, sich bis zum Frühjahr über seine politische Zukunft zu äußern.

Kein Wort über Parteivorsitz

Vom Vorsitz in der Landespartei, den er seit 2010 ebenfalls innehat, sprach Bouffier in Fulda nicht. Anfang Juli soll auf einem Landesparteitag turnusgemäß der CDU-Landesvorstand neu gewählt werden. Bislang galt als ausgemacht, dass die Ämter des Parteichefs und des Ministerpräsidenten oder CDU-Spitzenkandidaten für eine Landtagswahl in einer Hand liegen.

Fragen von Journalisten waren bei Bouffiers kurzem Statement nicht zugelassen. Seine Einlassungen begann der Ministerpräsident mit einem Blick auf den Krieg in der Ukraine. Er verurteilte wie schon am Vortag den Angriff der russischen Armee als völkerrechtswidrig. Nötig sei nun eine „entschlossene und dauerhafte Antwort der freien Welt“.