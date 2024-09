Hessens Ministerpräsident Rhein begrüßt Vergabe für Flüchtlings-Bezahlkarte

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zeigt sich erfreut darüber, dass die Vergabe der Bezahlkarte für Flüchtlinge nun geklärt ist.

Veröffentlicht am 26.09.24 um 18:39 Uhr

Am Morgen war bekanntgeworden, dass die Secupay AG den Zuschlag für eine Rahmenvereinbarung bekommt, mit der 14 Bundesländer ein Bezahlkartensystem für Geflüchtete einführen können. "Die Bezahlkarte kommt", sagte Rhein am Donnerstag in Wiesbaden.

"Mit der Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe im Vergabeverfahren können wir nun loslegen", ergänzte Hessens Sozialministerin Heike Hofmann (SPD). Rhein sagte weiter, die Bezahlkarte sei ein wichtiges Instrument zur Begrenzung illegaler Migration, bekämpfe das Unwesen der Schlepper und entlaste die Kommunen von Verwaltungsaufgaben.