Hessens Ministerpräsident Rhein spricht über Abkehr der USA

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert eine schnelle Reaktion Deutschlands und Europas auf die veränderten Beziehungen zu den USA.

"Spätestens seit den letzten Tagen ist klar: Wir leben weltpolitisch in einer komplett neuen Lage", erklärte er am Mittwoch in Wiesbaden. "Anders als in den vergangenen Jahrzehnten können wir nicht mehr selbstverständlich auf die militärische Hilfe der Vereinigten Staaten und auf die transatlantische Partnerschaft setzen." Es brauche große Investitionen in Sicherheit, Verteidigung, Infrastruktur.