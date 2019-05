Ab kommendem Jahr soll es in Hessen ein Seniorenticket geben. Einzelheiten zu dem Angebot will das Wirtschaftsministerium am Montag veröffentlichen.

Vorbild ist das Schülerticket: Seit August 2017 können Schüler und Auszubildende für 365 Euro im Jahr landesweit Busse und Bahnen nutzen.