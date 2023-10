Die CDU hat als Wahlsieger die Sondierungsgespräche in der zweiten Woche nach der Landtagswahl fortgesetzt.

Wie die dpa berichtet, sprach Ministerpräsident Rhein (CDU) am Montag mit der FDP und im Anschluss mit den Grünen. Am Dienstag folgte ein Austausch mit der SPD. Eine Zusammenarbeit mit der AfD hatte Rhein schon am Sonntag direkt nach der Wahl definitiv ausgeschlossen. Rhein hatte die Gespräche, die schon in der Vorwoche begonnen hatten, bereits in den vergangenen Tagen gelobt. Er sprach von einer "sehr konstruktiven Atmosphäre".