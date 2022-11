Hessen hat eine weitere Hilfslieferung in die Ukraine auf den Weg gebraucht.

Europaministerin Puttrich (CDU) verabschiedete am Freitag in Kassel einen Transport, zu dem auch zwei gebrauchte Feuerwehrfahrzeuge im Wert von mehr als 200.000 Euro gehörten. Die Hilfslieferung sei durch ein in der Landesfeuerwehrschule durchgeführtes Training von ukrainischen Feuerwehrleuten an den Fahrzeugen und weiteren Spezialgeräten ergänzt worden, teilte die Ministerin mit. Die Feuerwehrfahrzeuge sollen in der Region Charkiw eingesetzt werden.