Landesparteitag in Wetzlar

Die Grünen ziehen mit Tarek Al-Wazir erstmals mit einem eigenen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in den Landtagswahlkampf. Er wolle sich "mit voller Energie für dieses Land" einsetzen, versprach der Offenbacher auf dem Parteitag in Wetzlar.

Die Ziele der hessischen Grünen sind ehrgeizig: Sie wollen im Herbst das beste Ergebnis bei einer Landtagswahl einfahren, das es jemals in Hessen für die Partei gab. Und sie wollen stärkste Partei werden - und die CDU damit vom Thron stürzen. Dabei setzen sie auf Tarek Al-Wazir. Mit nur zwei Gegenstimmen und vereinzelten Enthaltungen wählten die rund 1.000 Mitglieder, die zum Grünen Landesparteitag in die Buderus-Halle nach Wetzlar gekommen waren, den Wirtschaftsminister am Samstag zum Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt.

Al-Wazir: "Ich kenne in Hessen jeden Winkel"

Es ist das erste Mal in der Geschichte der hessischen Grünen, dass sie einen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs aufstellen. "Es geht mir nur um eins: mich mit voller Energie für dieses Land einzusetzen", versprach Al-Wazir. "Ich kenne in Hessen jeden Winkel und ich weiß, was die Leute hier umtreibt."

Zuvor hatten die Parteimitglieder bereits Wissenschaftsministerin Angela Dorn auf Listenplatz 1 gewählt. Bei den Grünen wird laut Satzung jeder ungerade Listenplatz mit einer Frau besetzt. Auf Platz 2 kam mit 86,6 Prozent der abgegebenen Stimmen Al-Wazir.

Vergabe der Listenplätze

Jetzt sei "Mut zum Wandel erforderlich", rief Dorn den Mitgliedern zu. Die Grünen hätten den Koalitionsvertrag mit der CDU "nahezu erfüllt", Hessen sei in allen Politikbereichen nachhaltiger und grüner geworden. Es mache aber einen Unterschied, wer an der Spitze der Regierung steht und die Richtlinien der Politik bestimmt, sagte Dorn. Es brauche jetzt einen Ministerpräsidenten wie Al-Wazir, "der über den Tag hinausblickt" Außerdem stehe er für "die Vielfalt in Hessen". "Tarek hat sich immer für Offenbach und Hessen entschieden, ein Offenbacher Bub mit jemenitischen Wurzeln", so Dorn.

Auch der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour warb in seinem Grußwort für Al-Wazir. Er sei ein Mensch, der zusammenführen könne.

Auf dem zweitägigen Landesparteitag sollen auch die weiteren Listenplätze für die Landtagswahl vergeben werden, dabei sind für die ersten 40 Plätze Einzelwahlen vorgesehen.

Knapp 1.000 Mitglieder kamen beim Parteitag der hessischen Grünen am Samstag zusammen. Bild © picture-alliance/dpa

Größter Grünen-Landesparteitag

Zu dem Parteitag kamen rund 1.000 Teilnehmer - nach Angaben der Partei so viele wie noch nie. Seit 2018 verzeichnete die Partei einen Mitgliederzuwachs von über 60 Prozent auf derzeit rund 10.000. Anders als bei anderen Parteien kann bei den Grünen jedes Mitglied zu einem Parteitag gehen und abstimmen - nicht nur zuvor bestimmte Delegierte.

Bei der Landtagswahl 2018 waren die Grünen zweitstärkste Kraft geworden. In der laufenden Legislaturperiode haben sie 29 Mandate im Landtag. Die Landtagswahl in Hessen findet am 8. Oktober statt.