Stefan Naas beim Listenparteitag der hessischen FDP in Wetzlar. Bild © Imago Images

Naas führt die FDP in die Landtagswahl

Stefan Naas wird bei der Landtagswahl im kommenden Jahr wie erwartet als Spitzenkandidat der FDP antreten. Sein Ziel: dass die schwarz-grüne Landesregierung abgewählt wird.

Die hessische FDP hat Stefan Naas zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2023 gekürt. Die Liberalen wählten den 49-Jährigen bei ihrem Parteitreffen am Samstag in Wetzlar mit 277 von 297 gültigen Stimmen. Das entsprach einer Zustimmung von rund 93 Prozent. "Wir gehen als eigenständige Kraft in diese Landtagswahl. Mit mir wird es keinen Zweitstimmen-Wahlkampf geben", sagte Naas.

Kein Gegenkandidat für Naas

Etwa 300 Delegierte kamen in Wetzlar zu einem Listenparteitag und einer Landesvertreterversammlung zusammen. "Wir brauchen beide Stimmen für die hessische FDP, weil's notwendig ist. Wir wollen Schwarz-Grün beenden", so Naas weiter.

Der 49 Jahre alte Landtagsabgeordnete ist Jurist und in der Landtagsfraktion unter anderem verkehrs- und wirtschaftspolitischer Sprecher. Zuvor war er Bürgermeister in Steinbach (Hochtaunus).

Naas wurde bereits im Sommer als Spitzenkandidat vorgeschlagen. Einen Gegenkandidaten für den Spitzenplatz auf der Landesliste gab es nicht. Auf Listenplatz zwei befindet sich Landtagsfraktionschef René Rock. Auf den weiteren Plätzen folgen Wiebke Knell, Moritz Promny und Marion Schardt-Sauer. Alle drei sitzen ebenfalls aktuell im Landtag.

Stark-Watzinger: FDP tritt als eigenständige Kraft an

Vor den Abstimmungen zur Landtagsliste stimmte Landeschefin und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ihre Partei auf die Landtagswahl ein. Die FDP werde im Wahlkampf als eigenständige Kraft antreten, sagte sie ebenso wie Naas.

"Wir messen uns nicht an anderen, sondern nur an unseren eigenen Ansprüchen", betonte Stark-Watzinger: "Wir wollen eine Zukunft in unserem Land, die Aufstieg und Selbstbestimmung und Wohlstand ermöglicht. Die nachkommenden Generationen - sie sollen ökologisch, sozial und ökonomisch intakte Zukunftschancen haben."

Die nächste Landtagswahl in Hessen soll im Herbst 2023 stattfinden. Im Jahr 2018 bekam die FDP 7,5 Prozent der Stimmen. Im Landtag ist die Partei mit elf Sitzen vertreten.

