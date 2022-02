Der russische Angriff auf die Ukraine hat in Hessen Bestürzung und scharfe Kritik ausgelöst. Die Kirchen riefen zum gemeinsamen Glockengeläut auf.

An diesem Donnerstagmittag haben in Hessen mehr Kirchenglocken geläutet als üblich. Und geht es nach der evangelischen und der katholischen Kirche, werden auch in den kommenden Tagen um 12 Uhr diese mancherorts ungewohnten Töne erklingen.

Der Anlass ist leider ein schrecklicher: der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine am frühen Donnerstagmorgen. Die Kirchen riefen daraufhin in einer gemeinsamen ökumenischen Aktion die Gemeinden dazu auf, zu einem Gebet für den Frieden bis auf Weiteres mittags die Glocken läuten zu lassen.

Bischöfin: "Krieg von Diktatur gegen Demokratie"

Damit wolle man ein Zeichen der Zusammengehörigkeit senden und die Hoffnung auf baldigen Frieden zum Ausdruck bringen, teilte der Fuldaer Bischof Michael Gerber mit. Man sei in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und allen, die von den Folgen dieses Krieges bedroht und betroffen seien.

Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau (EKHN), Volker Jung, bezeichnete den russischen Angriff auf die Ukraine als "entsetzlich". Die Folgen seien nicht absehbar. Er unterstütze alle Appelle an die russische Regierung, die militärischen Aggressionen sofort zu beenden und Truppen abzuziehen. Es gelte, Eskalationen zu vermeiden und "Wege des Friedens zu suchen und zu gehen".

Die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) nannte die Offensive Russlands einen "Krieg von Diktatur gegen Demokratie". Beate Hofmann sagte weiter: "Ich hoffe sehr, dass es der Weltgemeinschaft und unseren Politikerinnen und Politikern gelingt, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden." Alle Länder müssten dafür sorgen, "dass hier kein gesamteuropäischer Krieg oder gar ein Weltkrieg entsteht".

Kasseler Ölkonzern Wintershall Dea: "Ein harter Schlag"

Beim Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea mit Sitz in Kassel zeigte man sich bestürzt über den Militäreinsatz Russlands in der Ukraine. Unternehmenschef Mario Mehren sagte, die militärische Eskalation erschüttere die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa und werde weitreichende Folgen haben. In welchem Ausmaß, sei noch nicht absehbar.

Die BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea ist seit mehr als 30 Jahren in Russland tätig. Mehren zufolge kommen viele Mitarbeiter des Unternehmens aus Russland oder der Ukraine. "Gerade für sie, aber auch für uns alle ist diese Eskalation auf Geheiß der russischen Regierung ein harter Schlag." Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat das Unternehmen seine für Donnerstag geplante Präsentation der Jahreszahlen 2021 abgesagt.

Deutsche Bank und Commerzbank teilten in Frankfurt mit, sie hätten Notfallpläne entwickelt. Man habe das Engagement in Russland in den vergangenen Jahren aber erheblich verringert und sehe die Risiken "unter Kontrolle". Eigenen Angaben zufolge hat die Deutsche Bank etwa 1.500 Mitarbeiter in Russland und knapp 40 in der Ukraine, die Commerzbank hat 135 Beschäftigte in Russland und zwei Mitarbeiter in der Ukraine.

Stark-Watzinger: "Geschlossen mit aller Härte reagieren"

Auch etliche hessische Politikerinnen und Politiker äußerten sich zu dem Überfall der Ukraine. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sicherte dem osteuropäischen Land Hilfe zu.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach auf Twitter von einem "schrecklichen Tag für die Ukraine und für ganz Europa". Die deutschen Sicherheitsbehörden seien vorbereitet auf die Auswirkungen, die der russische Angriffskrieg auf Deutschland und auf Fluchtbewegungen in Europa haben werde. Auch der Schutz gegen mögliche Cyberangriffe sei verstärkt worden, sagte die hessische SPD-Politikerin.

Nancy Faeser @NancyFaeser Auf #Cyberangriffe sind wir vorbereitet. Wir haben Schutzmaßnahmen hochgefahren. Alle Informationen laufen im Nationalen Cyber-Abwehrzentrum zusammen. Auch Proteste und Demonstrationen in Deutschland haben wir im Blick. #Ukraine [zum Tweet]

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) schrieb auf Twitter, der Angriff auf die Ukraine sei durch nichts zu rechtfertigen und stelle einen Völkerrechtsbruch dar. Russland trage die Verantwortung für einen Krieg auf europäischem Boden, betonte die Politikerin aus Hessen. Deutschland und seine Partner müssten "geschlossen mit aller Härte reagieren".

Bettina Stark-Watzinger @starkwatzinger Der Angriff auf die #Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Russland bricht Völkerrecht & trägt die Verantwortung für Krieg auf europäischem Boden. Wir müssen mit unseren Partnern geschlossen mit aller Härte reagieren. Unsere Solidarität gilt der Ukraine. [zum Tweet]

Die stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Nicola Beer, bezeichnete den russischen Angriff als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Alle Demokratien müssten an der Seite der Ukraine stehen.

Die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler, ebenso wie Beer aus Frankfurt, forderte Russland auf, den Militäreinsatz sofort zu beenden und die Waffen niederzulegen.

Janine Wissler @Janine_Wissler Der Angriff Russlands auf die #Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen und aufs Schärfste zu verurteilen. Russland muss den Militäreinsatz sofort beenden. Meine Gedanken sind bei den Menschen in den angegriffenen Gebieten der Ukraine. Die Waffen nieder! #Frieden #NeinZumKrieg [zum Tweet]

Der frühere Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) meldete sich ebenfalls auf Twitter zu Wort. Der Gießener Politiker verlangte, die demokratischen Staaten müssten in Form von Sanktionen antworten, um zu zeigen, dass ein russischer Krieg in Europa weder kurz- noch langfristig erfolgreich sein werde.

Helge Braun @HBraun Das Streben der Maidan-Bewegung in der #Ukraine nach Freiheit,Wohlstand und das „Ja“ zu Europa hat Putin so große Angst gemacht,dass er nun einen Krieg in Europa beginnt.Die Sanktionsantwort aller Demokraten muss klar sein:Das wird weder kurz- noch langfristig erfolgreich sein. [zum Tweet]

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) ordnete eine landesweite Trauerbeflaggung für alle öffentlichen Gebäude und Dienststellen an. "Wir wollen unser Entsetzen und unsere Solidarität mit der Ukraine ausdrücken", teilte er am Donnerstag mit. Er empfahl auch Gemeinden, Gemeindeverbänden und anderen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, sich der Beflaggung anzuschließen.