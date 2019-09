Lange Zeit sah es so aus, als könnte die AfD bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg zur stärksten Kraft werden. Am Ende dürften CDU und SPD trotz blauer Augen in beiden Ländern regieren. In Hessen wähnen sich viele Parteiangehörige als Gewinner.

Gespannte und bange Blicke in den Osten der Republik: Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haben die Volksparteien CDU und SPD ihre jeweilige Vorrangstellung trotz erheblicher Verluste behaupten können. Die CDU kommt nach den Hochrechnungen vom Sonntagabend (20 Uhr) in Sachsen auf 32,5 Prozent (-6,9), die SPD in Brandenburg auf 26,1 Prozent (-5,8). In Hessen herrschte Freude - und Erleichterung.

Mit blauen Augen zurück an die Regierungsspitze? Sachsens Michael Kretschmer (li., CDU) und der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Bild © picture-alliance/dpa

Für die CDU sprach die hessische Ministerin für Bundesangelegenheiten, Lucia Puttrich, mit Blick auf Sachsen von einem "Erfolg eines harten Einsatzes". Gleichwohl sei das Ergebnis der AfD, die 27,8 Prozent (+18,1) der abgegebenen Stimmen erhielt, alarmierend, twitterte Puttrich. Sie forderte, die Rechtspopulisten müssten "weiter enttarnt werden".

AfD zweimal auf Platz 2

Die AfD, deren Hoffnungen auf einen Wahlsieg in beiden Bundesländern durch Umfragen genährt worden waren, stellt nach vorläufigen Zahlen in beiden Ländern die zweitstärkste Partei: In Brandenburg kommen die Rechtspopulisten demnach auf 23,8 Prozent (+11,6). Entsprechend groß war die Freude in Hessen.

Weitere Informationen Aktuelle Entwicklungen im Liveblog Stand jetzt reicht es weder für die CDU in Sachsen noch für die SPD in Brandenburg für ein erneutes Zweier-Regierungsbündnis. Die aktuellsten Hochrechnungen gibt es im Liveblog bei tagesschau.de . Ende der weiteren Informationen

Der hessische AfD-Landesverband sendete nach den "hervorragenden Wahlergebnissen" Glückwünsche nach Sachsen und Brandenburg. "Diese Ergebnisse stärken den Einfluss der gesamten AfD", teilte Landessprecher Klaus Herrmann in einer ersten Reaktion am Sonntagabend mit. "Aus dem Parteienspektrum ist die AfD nicht mehr wegzudenken und bildet so ein immer stärkeres Gegengewicht zu den anderen Parteien." Die hessische AfD-Bundestagsabgeordnete Mariana Harder-Kühnel aus Gelnhausen sprach von einem "phänomenalen Erfolg".

Schäfer-Gümbel: "Abend der gemischten Gefühle"

Einen "Abend der gemischten Gefühle" erlebte der hessische SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel. Erleichterung verspüre er vor allem wegen der erfolgreichen Aufholjagd der SPD in Brandenburg, nachdem Umfragen die Partei dort lange Zeit hinter der AfD gesehen hatten. Dennoch seien die Verluste für die SPD in beiden ostdeutschen Bundesländern schmerzhaft. In Sachsen stürzten die Sozialdemokraten auf 7,8 Prozent (-4,6).

Grüne legen zu, FDP verpasst Sprung in die Parlamente

Der Frankfurter Grünen-Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour sprach von einem großartigen Ergebnis für seine Partei, die nach den Hochrechnungen in Sachsen 8,4 Prozent (+2,7) der Stimmen erhielt und sich in Brandenburg auf 10,6 Prozent (+4,4) steigerte. "Aber Ergebnisse zwischen 23 und 28 Prozent für Nazis lassen bei mir keine echte Feierlaune zu", twitterte Nouripour.

Die FDP scheiterte in beiden Ost-Bundesländern an der 5-Prozent-Hürde. Die ehemalige Generalsekretärin der Partei und heutige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Beer, sprach von bitteren Landtagswahlen – "obwohl wir im Gegensatz zu anderen kräftig Stimmen dazu gewonnen haben".

Die Linke bekam nach großen Verlusten jeweils rund zehn Prozent der Stimmen. In Sachsen stand sie am Abend bei 10,1 Prozent (-8,8) in Brandenburg bei 10,7 Prozent (-7,9).

Sendung: hr-iNFO, 1.9.2019, 20.40 Uhr