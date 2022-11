Umweltministerin Hinz (Grüne) hat davor gewarnt, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Abstriche beim Naturschutz zu machen.

"Mit der biologischen Vielfalt schützen wir unsere Lebensgrundlage und damit unsere Zukunft", sagte Hinz am Dienstag bei der Landesnaturschutztagung in Gießen. Das sei nicht gegen Wirtschaftswachstum oder Versorgungssicherheit aufzurechnen, sondern bedinge vielmehr einander. Hessen habe in den vergangenen Jahren beim Natur- und Artenschutz viel erreicht, doch es sei noch viel zu tun.