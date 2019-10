Des Kaisers teure Ferienwohnung und Flaute auf dem e-Highway: Der Bund der Steuerzahler hat sein Schwarzbuch vorgestellt. In die Riege der besonders krassen Fälle von Steuerverschwendung haben es auch Beispiele aus Hessen geschafft.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Schwarzbuch prangert Steuerverschwendung an [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Jährlich veröffentlicht der Bund der Steuerzahler in seinem Schwarzbuch die Tiefpunkte des Umgangs mit öffentlichen Ausgaben. Hier die aus Sicht des Vereins besonders tadelnswerten Beispiele aus Hessen:

Bad Homburg - Wohnen wie zu Kaisers Zeiten

Der Deutschen letzter Kaiser, nicht Roland, sondern Wilhelm II, dürfte den meisten Deutschen wegen seiner aggressiven Kriegsrhetorik nicht in allerbester Erinnerung sein. Den von ihm mit angezettelten Ersten Weltkrieg hat Deutschland nur sehr strapaziert überstanden. Zur Erholung hielt sich der Kaiser häufiger im Bad Homburger Schloss auf. Den Trakt mit seiner Ferienwohnung lässt das hessische Wissenschaftsministerium nun schon seit vielen Jahren sanieren.

Wasserhahn im Schloß Bad Homburg Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die Kosten explodierten von einst veranschlagten zwei auf inzwischen 10 Millionen Euro. Verschwendung findet der Steuerzahlerbund. Im günstigsten Fall zieht des Kaisers Wohnung 55.000 Besucher im Jahr. Dafür seien zehn Millionen Euro einfach zu viel Geld.

Kreis Darmstadt-Dieburg - Schönheits-OPs als staatliche Aufgabe?

Das Kreiskrankenhaus Darmstadt-Dieburg wollte mehr Geld verdienen. Das gehe am besten mit einer eigenen Abteilung für Schönheits-OPs, dachte man sich beim Kreis. Der Businessplan ging davon aus, dass sich das neu zu gewinnende, hoffentlich betuchte Klientel für kosmetische Eingriffe von kranken Patienten abgrenzen wolle und auf Hotelniveau untergebracht werden möchte. Doch statt eigenem OP-Saal und einer hotelartigen Unterbringung im Schloss Heiligenberg (Jugenheim) kam am Ende nur eine bessere Arztpraxis heraus. Die Kosten haben sich jedoch von ursprünglich 1,5 Millionen auf drei Millionen Euro verdoppelt.

Lidsstraffung im edlen Ambiente - ein Ärgernis für den Steuerzahler Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Der Steuerzahlerbund findet: Schönheits-OPs gehören nicht zu den Kernaufgaben des Staates. Und wenn, dann bitte nicht mit so hässlichen Folgen für die Steuerzahler. Landrat Peter Schellhaas (SPD) hatte für Nachfragen des hr zu dem Vorwurf der Geldverschwendung bislang keine Zeit.

Einsame e-Lkw auf A5-Teststrecke

In Zukunft sollen Lastwagen mit Strom fahren. Diesen ziehen sie aus einer Oberleitung, die es speziellen Hybrid-Fahrzeugen ermöglicht, während der Fahrt ihre Batterien aufzuladen. Zu Testzwecken wurde ein Stück der A5 bei Darmstadt elektrifiziert. Der Bau der fünf Kilometer Teststrecke in beiden Richtungen mit 112 Masten in Fahrtrichtung Frankfurt, 111 in Richtung Darmstadt und 6 im Mittelstreifen kostete mehr als 14 Millionen Euro. Dazu kamen noch mal so hohe Kosten für neue Leitplanken, den Betrieb und die wissenschaftliche Begleitung.

Bereits für Hybrid-Lkw: Der neue E-Highway auf der A5. Bild © picture-alliance/dpa

Doch die Hölle wird auf dem e-Highway wohl niemals los sein. Bislang sind es zwei Lkw, die dort zu Testzwecken elektrisch fahren. Die 107 Millionen Euro, die der Bund für insgesamt drei Teststrecken eingeplant hat, hält der Steuerzahlerbund für rausgeschmissenes Geld. Die Technologie werde sich nicht durchsetzen. Sie sei zu teuer und zu kompliziert.

Kellerwald Nordhessen - Steuerverschwendung bei Aussichtsturm

Im nordhessischen Jesberg steht ein Aussichtsturm auf dem 675 m hohen Berg Wüstegarten. Der Kellerwaldturm wurde 2004 eröffnet. Gesamtkosten rund 300.000 Euro. Wegen Rissen in der Holzkonstruktion musste der Turm wenig später für Besucher gesperrt werden. Nach langjährigem Rechtsstreit mit der Baufirma und weiteren Gutachterkosten kann er heute nur noch eingeschränkt genutzt werden, saniert wurde das Bauwerk nicht.

Ein Schild am Kellerwaldturm warnt vor Überlastung der Aussichtsplattform. Bild © Peter Trautwein, 2013, Wikipedia Creative Commons

Nun kommt der staatliche, also steuerfinanzierte, Deutsche Wetter Dienst (DWD) ins Spiel. Der muss seinen Wetterradarturm im 40 Kilometer entfernten Diemelsee-Flechtdorf wegen eines Windparks aufgeben, weil Wetterradar und Windräder sich nicht vertragen. Als Alternative bietet sich der Standort des Kellerwaldturms an. Für die geplante Aussichtplattform auf dem neuen Wetterturm werden rund 450.000 Euro fällig. Die Kosten für den Abriss des alten Kellerwaldturmes werden mit 70.000 Euro veranschlagt. Insgesamt ist das Hin und Her um den Turm aus der Warte des Steuerzahlerbundes ein zu teures Vergnügen.

Bad Hersfeld - Schöner backen im historischen Backhaus?

Wer gute Brote backen will, braucht zunächst ein Backhaus. Doch war die Sanierung eines historischen Backhauses im Bad Hersfelder Stadtteil Asbach tatsächlich die Investition von 80.000 Euro wert? Das angeblich historische Gebäude stellte sich bei seiner Sanierung als gar nicht so besonders heraus. Die Bürger wollten eigentlich gar keine Brote backen und auf einen Ofen hat man dann konsequenterweise gleich ganz verzichtet. Also wurde am Ende ein Schuppen draus, den der Ortsbeirat und Vereine zu Lagerzwecken nutzen. Immerhin. Der Steuerzahlerbund empfiehlt, Bürger besser mit einbinden, bevor man Geld durch den Schornstein pustet.