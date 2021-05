Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) fordert von der Bundesregierung konkrete Schritte zur Umsetzung der verschärften Klimaziele.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts habe den Bund aufgeweckt, nun müsse er handeln. Nur so könne auch Hessen seine Klimaziele erreichen, sagte Hinz am Donnerstag im Landtag: Es brauche in Verkehrswende und Kohleausstieg den Schub aus Berlin.