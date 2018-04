Hessens Grüne haben ihr Spitzen-Paar gewählt: Priska Hinz und Tarek Al-Wazir sind die Hoffnungsträger für den Landtagswahlkampf.

Mit Priska Hinz und Tarek Al-Wazir an der Spitze gehen Hessens Grüne in den Landtagswahlkampf. Die Umweltministerin und der Wirtschaftsminister wurden am Samstag auf einer Landesmitgliederversammlung in Fulda an die ersten beiden Positionen der Landesliste gewählt. Die 59 Jahre alte Hinz aus dem Kreisverband Lahn-Dill bekam an der Top-Position große Zustimmung: 88,1 Prozent gaben ihr ein "Ja". Al-Wazir (47) aus dem Kreisverband Offenbach erhielt von den knapp 650 Mitgliedern 86,8 Prozent.

Auf Platz drei der Liste wurde Parteichefin Angela Dorn (79,7 Prozent) aus dem Kreisverband Marburg-Biedenkopf gewählt, auf Platz vier Fraktionschef Mathias Wagner (81,5 Prozent), auf Platz fünf Martina Feldmayer (85,8 Prozent) und auf Platz sechs Parteichef Kai Klose (88,9 Prozent).

Warnung vor Populismus

Hinz betonte in ihrer Rede die Verdienste der Grünen für den Klimaschutz, die Sozial- und Wohnungspolitik. "Ich will weiter daran arbeiten, dass es für jede Familie in Hessen eine bezahlbare Wohnung gibt." Sie warnte vor Radikalismus und Populismus in der Gesellschaft und entsprechenden Kräften, die ins Parlament drängten.

Delegierte halten am Samstag in Fulda Stimmzettel für die Landesliste hoch. Bild © picture-alliance/dpa

Al-Wazir sagte, die Grünen könnten mit Stolz auf ihre Bilanz in den bisherigen viereinhalb Jahren in Regierungsverantwortung blicken. Die Partei habe viel erreicht im Agrar- und Verkehrswesen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Al-Wazir sagte mit den Blick auf die Landtagswahl: "Es steht viel auf dem Spiel. Wir haben etwas zu verteidigen, aber auch etwas zu gewinnen." Auch er warnte vor Nationalismus und Rassismus - aber sowohl er wie auch Hinz nannten die AfD nicht explizit beim Namen.

Schlappe für Frömmrich

Al-Wazirs Zustimmungswerte in der eigenen Partei fielen im Vergleich zur Aufstellung der Landesliste im April 2013. Damals bekam er an Listenplatz zwei 92,91 Prozent. Angela Dorn bekam an Position eins damals 81,95 Prozent. Klose verbesserte sich in Fulda mit seinen 88,9 Prozent im Vergleich zu 88,44 Prozent im Jahr 2013.

Einen Denkzettel von den Parteimitgliedern bekam Jürgen Frömmrich in Fulda. Der zunächst an Position acht kandidierende Mann vom Kreisverband Waldeck-Frankenberg fiel durch und wurde nicht gewählt. Er verlor in einer Kampfabstimmung im zweiten Wahlgang gegen Torsten Leveringaus (Darmstadt-Dieburg), der 55,9 Prozent bekam. Frömmrich bekam nur 42,2 Prozent. Auch bei der Abstimmung um Platz zehn scheiterte Frömmrich. Gewählt wurde Marcus Bocklet (Frankfurt). Frömmrich wurde schließlich im dritten Wahlgang mit 49 Prozent der Stimmen auf Platz zwölf gewählt. Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion steht in der Kritik wegen der umstrittenen Gesetzesnovelle zur Neuordnung des Verfassungsschutzes.

Um Inhalte soll es dann im Juni gehen

In Fulda stellten die Grünen die Aufstellung ihres Personaltableaus in den Mittelpunkt der Versammlung, um programmliche Inhalte wird es erst nach der Landesmitgliederversammlung wieder gehen: Am 2. Juni wollen die Grünen ihr Landtagswahlprogramm verabschieden. In den Landtagswahlkapf zieht die Partei ohne Koalitionsaussage. "Wer verhindern will, dass es in Hessen wie im Bund eine große Koalition gibt, der muss die Grünen am 28. Oktober möglichst stark machen", sagt der Parteivorsitzende Kai Klose.

Der hessische Landtag wird am 28. Oktober gewählt. Die Grünen haben als Junior-Partner der schwarz-grünen Landesregierung derzeit 13 Abgeordnete im Wiesbadener Landtag. Bei der Landtagswahl 2013 hatten 11,1 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei den Grünen gemacht. Im Vorfeld der Wahl hat die Partei viel Zulauf. Die Grünen haben in Hessen derzeit so viele Mitglieder wie noch nie: Mitte April waren es 5.464.