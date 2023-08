Höchstes Gericht entscheidet über Bürgermeister-Abwahl in Hirzenhain

Der jahrelange Streit um das Bürgermeisteramt von Hirzenhain steht vor einem Ende: Der Verwaltungsgerichtshof will über die Abwahl von Ex-Rathauschef Kammer entscheiden. Diese wurde zuvor als rechtswidrig eingestuft, die Neuwahl eines Nachfolgers dagegen nicht.

Seine Amtszeit war von jahrelangen Querelen begleitet: Der ehemalige Bürgermeister von Hirzenhain (Wetterau), Freddy Kammer (parteilos), wurde wegen Wahlfälschung verurteilt und daraufhin im Mai 2017 per Bürgerentscheid in seiner Gemeinde abgewählt. Dagegen klagte der entmachtete Rathauschef.

Sechs Jahre später ist der Fall vor der höchsten hessischen Instanz angekommen: In dem Verfahren um die Abwahl des ehemaligen Bürgermeisters wird voraussichtlich am Mittwoch eine Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Kassel gefällt, wie eine Gerichtssprecherin dem hr mitteilte.

Die Sprecherin wies zugleich darauf hin, dass das Verfahren, in dem es um die Neuwahl des jetzigen Bürgermeisters von Hirzenhain geht, am Mittwoch noch nicht verhandelt wird.

Gericht: Abwahl rechtswidrig, Neuwahl rechtmäßig

Der amtierende Bürgermeister von Hirzenhain: Timo Tichai Bild © Timo Tichai

Dem Verfahren zugrunde liegt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen, das nun überprüft wird. Dieses bewertete die Abwahl Kammers zwar als rechtswidrig, die anschließende Neuwahl von Timo Tichai (parteilos) 2017 als Bürgermeister aber zugleich als rechtmäßig.

Die beteiligten Parteien hatten sich auf einen Vergleich geeinigt: Demnach sollte Kammer unter anderem Schadenersatz bekommen.

Gericht sah erhebliche Fehler im Verfahren

Vor Gericht ging es um zwei Klagen von Ex-Bürgermeister Kammer, der damit die Gültigkeit seiner Abwahl sowie der folgenden Bürgermeister-Neuwahl angefochten hatte. Er war der Ansicht, dass der Bürgerentscheid, der zu seinem Amtsende führte, nicht gesetzeskonform ausgeführt wurde.

Das Gericht teilte zwar die Auffassung, dass es bei dem Verfahren erhebliche Fehler "von Amts wegen" gegeben habe und die Abwahlentscheidung somit rechtswidrig sei. Daraus folge aber nicht, dass Kammer wieder ins Amt kommen könne.

An der Gültigkeit der Neuwahl hatten die Richter zudem keine Zweifel. Der amtierende Bürgermeister auch nicht: Tichais kündigte bereits an, im Herbst erneut für das Amt des Rathauschefs in Hirzenhain kandidieren zu wollen.

Schon mehrere Bürgermeister in Hessen abgewählt

In Hessen mussten schon einige Stadtoberhäupter ihre Posten frühzeitig räumen. Zuletzt im vergangenen Jahr: Am 11. November 2022 wählten die Frankfurterinnen und Frankfurter ihren skandalumwitterten Oberbürgermeister Peter Felmann ab. Der Sozialdemokrat musste nach zehn Jahren Amtszeit seinen Posten unfreiwillig räumen.

Im Jahr zuvor erwischte es SPD-Bürgermeister Edgar Paul. Er war 21 Jahre lang Bürgermeister von Nieste (Kassel). Er soll bei Steuern und Abgaben geschummelt haben.

Weitere Informationen Bürgermeister, die per Bürgenentscheid abgewählt wurden: Erika Schäfer (SPD) , Ober-Mörlen (Wetterau), 2000

, Ober-Mörlen (Wetterau), 2000 Frank-Peter Giesecke (parteilos) , Cornberg (Hersfeld-Rotenburg), 2002

, Cornberg (Hersfeld-Rotenburg), 2002 Dorothee Diehl (CDU) , Maintal (Main-Kinzig), 2003

, Maintal (Main-Kinzig), 2003 Paul Weber (SPD) , Gemünden (Vogelsberg), 2003

, Gemünden (Vogelsberg), 2003 Margret Härtel (CDU), Hanau, 2003

Hanau, 2003 Anders Arendt (parteilos) , Amöneburg (Marburg-Biedenkopf), 2005

, Amöneburg (Marburg-Biedenkopf), 2005 Detlev Sieber (SPD) , Schlangenbad (Rheingau-Taunus), 2006

, Schlangenbad (Rheingau-Taunus), 2006 Rainer Sens (parteilos) , Hirschhorn (Bergstraße), 2016

, Hirschhorn (Bergstraße), 2016 Freddy Kammer (parteilos), Hirzenhain (Wetterau), 2017

Hirzenhain (Wetterau), 2017 Edgar Paul (SPD), Nieste (Kassel), 2021

Nieste (Kassel), 2021 Peter Feldmann (SPD), Frankfurt, 2022 Ende der weiteren Informationen