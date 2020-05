In der Corona-Krise gewinnt die CDU stark an Zuspruch

hr-Hessentrend In der Corona-Krise gewinnt die CDU stark an Zuspruch

Schließungen, Lockerungen, Maskenpflicht: Die Krisenpolitik der schwarz-grünen Landesregierung findet Rückhalt in der Bevölkerung. Davon profitiert im hr-Hessentrend aber allein die CDU um Regierungschef Bouffier. Und die Sorgen um die Wirtschaft sind groß.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found CDU legt im Hessentrend zu [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Die wichtigsten Ergebnisse des Mai-Hessentrends im Überblick:

Die schwere Last der Verantwortung: Aktuell kann sie sich in der Corona-Krise politisch auszahlen. Wäre am kommenden Sonntag Wahl, dann ginge die amtierende Landesregierung gestärkt daraus hervor. Die Freude am Ergebnis wäre freilich höchst ungleich verteilt, wie die repräsentativ erhobenen Zahlen des neuen hr-Hessentrends zeigen.

Es ist nicht lange her, da waren die hessischen Grünen im Allzeit-Umfragehoch und hatten beim Februar-Hessentrend ihren Bündnispartner CDU so gut wie eingeholt. Drei Monate und einen Pandemie-Ausbruch später zeichnet sich ein ganz anderes Bild ab. Die Union kommt als nunmehr mit Abstand stärkste Partei auf 36 Prozent, ein enormer Sprung (+10). Das entspricht der Lage im Bund. Mitten in der Corona-Krise fuhr die CDU hier im Mai-Deutschlandtrend mit 39 Prozent gerade ihr seit Jahren bestes Ergebnis ein.

Die Grünen dagegen landen jetzt in Hessen bei 20 Prozent (-5). Sie verlieren also ungefähr das, was sie bei ihrem Höhenflug Anfang des Jahres gewonnen hatten.

Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag in Hessen Landtagswahl wäre? Bild © hessenschau.de

Ungeachtet der verschobenen Kräfteverhältnisse kommt die schwarz-grüne Koalition in historisch stürmischer Zeit gemeinsam auf 56 Prozent. Das ist deutlich mehr als bei der Landtagswahl 2018 (47 Prozent) und in der Februar-Umfrage (51 Prozent). "Stunde der Exekutive" eben.

Eine grün-rot-rote Regierung, wie sie zuletzt rechnerisch in Reichweite schien, ist aktuell in weite, weite Ferne gerückt. Dabei hat die SPD Grund sogar zum Aufatmen: Ihr Abwärtstrend ist mit 18 Prozent gestoppt, es geht wieder ein wenig aufwärts (+2). Die AfD lässt mit 10 Prozent (-2) erneut nach, die Linke käme mit argen Verlusten und 4 Prozent (-4) nicht mehr in den Landtag. Stabil bleibt die FDP mit 7 Prozent.

Weitere Informationen Hessentrend Für den Hessentrend hat das Institut infratest dimap am 12. und 13. Mai dieses Jahres 1.005 wahlberechtigte Hessen telefonisch befragt. Die Fehlertoleranz liegt zwischen 1,4 und 3,1 Prozentpunkten. Die Umfrage ist repräsentativ. Fragen und Antworten zum Thema Meinungsumfragen finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

So zufrieden sind die Hessen mit den zwei führenden Regierungspolitikern. Bild © hessenschau.de

Die unterschiedliche Wahrnehmung der Koalitionspartner zeigt sich auch am Spitzenpersonal: Grünen-Politiker Tarek Al-Wazir, Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister, kann mit der Bekämpfung der Corona-Folgen nicht punkten. Im Gegenteil: Die Hälfte der Befragten zeigt sich mit seiner Arbeit zwar zufrieden, damit hat er bei diesem Sympathiewert seit Mitte Februar aber stark verloren (-10) .

Ganz anders sieht es für Regierungschef Volker Bouffier (CDU) aus: Knapp 69 Prozent (+5) der Befragten gehen mit seiner Arbeit d‘accord. Ein Rekordwert für den 67-Jährigen, der seit 2010 im Amt und dienstältester Ministerpräsident Deutschlands ist. In punkto Wählerzufriedenheit liegt er aktuell fast gleichauf mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Bis zur Beliebtheit des Amtskollegen Markus Söder (CSU) in Bayern (94 Prozent im April) ist aber noch Luft.

Mehr als 9.000 amtlich bekannte Corona-Fälle gibt es derzeit in Hessen, die Zahl steigt seit Wochen langsamer. Rund 400 Menschen starben, etwa 7.800 sind genesen. Die meisten Menschen haben in dieser Situation keine große Sorge, sie selbst oder Familienangehörige könnten sich anstecken. Ernsthaft besorgt ist knapp jeder Dritte. So ähnlich ist auch der Bundestrend: Die Angst hat dort merklich abgenommen.

Die Sorge vor dem Covid19-Risiko steigt mit zunehmendem Alter, aber lediglich leicht. Sie ist bei den über 65-Jährigen mit 31 Prozent größer als bei den unter 40-Jährigen mit 24 Prozent.

So schätzen die Hessen die möglichen Folgen der Corona-Krise ein. Bild © hessenschau.de

Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, drohende Insolvenzen: Nach dem mehrwöchigen Lockdown zeichnen sich trotz gigantischer staatlicher Hilfen drastische ökonomische Folgen ab. Die Debatte darüber schlägt sich in wirtschaftlichem Pessismismus nieder. Drei Viertel aller Hessen befürchtet, dass sich die Lage im Bundesland verschlechtern wird.

Auffällig ist dabei: Wegen ihrer eigenen Situation machen sich viele Menschen keine ernsthaften Gedanken. Jeder Vierte fürchtet bislang ernsthaft persönliche Nachteile, jeder Siebte den Verlust des eigenen Arbeitsplatzes. Die Sorge, es gehe wirtschaftlich bergab, ist in der AfD-Anhängerschaft (48 Prozent) besonders ausgeprägt.

Kontaktsperre, Zwangsschließungen, Demo-Beschränkungen: Die Beschneidung der Grundrechte infolge der Anti-Corona-Maßnahmen ist vielen Hessen nicht geheuer. 35 Prozent sehen Grund zur Sorge, grundgesetzlich garantierte Freiheiten könnten nun längerfristig eingeschränkt werden. Das ist vor allem bei AfD-Anhängern verbreitet (61 Prozent).

Ob Läden, Restaurants oder Museen: Die Hälfte der Befragten hält das aktuelle Tempo bei der Rückkehr zur Normalität für richtig. Aber immerhin jeder Dritte sagt: Ihm geht das zu schnell. Befürworter größerer Erleichterungen sind deutlich in der Minderheit. Einzig in den Reihen der AfD sind Anhänger weitreichenderer Öffnungen in der Überzahl.

Was die Hessen von den Lockerungen halten Bild © hessenschau.de

Besonders emotional läuft die öffentliche Lockerungsdebatte beim Thema Schulen und Kitas. Zurzeit kann sich die Landesregierung darauf berufen, dass eine klare Mehrheit von 60 Prozent der Bürger ihren Kurs der allmählichen Öffnung grundsätzlich befürwortet. Das gilt für alle Alters- und Bildungsgruppen. Je höher der Bildungsabschluss, desto größer ist in dieser Frage allerdings die Ungeduld.

Bild © hessenschau.de

Noch klarer ist die Sache bei den Alltagsmasken. Fast vier Fünftel aller Hessen unterstützt die Pflicht zum Tragen in Geschäften oder in Bussen und Bahnen. Die Akzeptanz ist über fast alle Parteigrenzen hinweg zu beobachten. Auch hier steht die AfD mit leicht überwiegender Ablehnung in ihrer Anhängerschaft alleine da.

Gegen die Maskenpflicht sind die wenigsten. Bild © hessenschau.de

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 14.05.2020, 19.30 Uhr