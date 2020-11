Zustimmung fürs Krisenmanagement der Landesregierung: Die meisten Menschen in Hessen halten die strengeren Corona-Maßnahmen für grundsätzlich angemessen, wie der hr-hessentrend zeigt.

Seit gut einer Woche sind bundesweit die neuen Corona-Maßnahmen in Kraft, die eine Eindämmung der Pandemie bewirken sollen. Bei der Mehrheit der Bürger stoßen die Maßnahmen und ihre Umsetzung durch die schwarz-grüne Landesregierung auf Zustimmung, wie der aktuelle hr-hessentrend zeigt.

Wenn man nach den neuen Maßnahmen und dem Krisenmanagement in Hessen fragt, finden 60 Prozent: Was im aktuellen Teil-Lockdown gegen die Ausbreitung des Coronavirus unternommen wird, ist ausreichend. 22 Prozent sind sogar der Ansicht, es sollte noch strenger zu gehen. 15 Prozent gehen die zurzeit geltenden Maßnahmen zu weit.

Eine klare Mehrheit für die neuen Corona-Beschränkungen im Allgemeinen gibt es in allen Altersgruppen der hessischen Bürger. Die Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Landesregierung nimmt allerdings mit dem Alter zu. Besonders verbreitet ist die Zustimmung bei älteren Menschen ab 65. Bei der jüngsten Altersgruppe der Befragten, den 18- bis 39-Jährigen, ist der Widerspruch am stärksten: Gut jedem Fünften von ihnen ist der Teil-Lockdown zu hart.

Unterm Strich ist das allgemeine Einverständnis mit den Corona-Regeln damit unter den hessischen Bürgern noch etwas ausgeprägter als bundesweit. Im jüngsten ARD-DeutschlandTrend hielten 56 Prozent die aktuellen Einschränkungen für angemessen, 16 Prozent gingen sie nicht weit genug und 24 Prozent gingen sie zu weit.

