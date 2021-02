Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Die Corona-Krise ist landesweit Topthema - allerdings nicht bei der Kommunalwahl. Am wichtigsten ist den Wählern an ihrem Wohnort die Verkehrspolitik, wie der hr-Hessentrend zeigt. Der SPD trauen die Wähler in den Kommunen mehr zu als im Landtag.

Lockdown, Impfungen und Lockerungen - seit einem Jahr sind das die Dauerthemen in Hessen. Im Hinblick auf die Kommunalwahl am 14. März spielt die Corona-Pandemie allerdings kaum eine Rolle: Im Wahlkampf beschäftigt die Menschen vielmehr, wie es um Straßen und Nahverkehr, den Wohnungsmarkt oder die Kinderbetreuung vor der eigenen Haustür steht.

Profitieren kann davon die auf Landesebene abgeschlagene SPD: Im aktuellen, repräsentativ erhobenen hr-Hessentrend landen die Sozialdemokraten in den Städten und Gemeinden vor den Grünen auf Platz zwei. Die AfD, die bei der letzten Kommunalwahl mitten in der Flüchtlingskrise punkten konnte, verliert deutlich an Zustimmung.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

1. Mehrheit trotz Corona mit Lebensbedingungen zufrieden

Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit den Lebensbedingungen in Ihrer Stadt oder Gemeinde? Bild © hessenschau.de

Die gute Nachricht vorweg: Die Mehrheit der Befragten (84 Prozent) hat an den Lebensbedingungen in der eigenen Stadt oder Gemeinde wenig auszusetzen. 21 Prozent gaben trotz der Corona-Pandemie an, grundsätzlich sogar "sehr zufrieden" zu sein.

Besonders unbekümmert sind die Anhänger der Regierungsparteien CDU (93 Prozent) und Grüne (90 Prozent), besonders viele Sorgen bereitet die Lebensqualität den AfD-Sympathisanten (63 Prozent). Ältere Menschen sind generell zufriedener als jüngere, mit zunehmendem Bildungsgrad steigt der Anteil der "sehr zufriedenen" Menschen ebenfalls.

2. Verkehr ist für viele das drängendste Problem

Welches ist Ihrer Meinung nach das wichtigste politische Problem bei Ihnen vor Ort, in Ihrer Stadt oder Gemeinde, das vordringlich gelöst werden muss? Und welches ist das zweitwichtigste? Bild © hessenschau.de

Baustellen und kaputte Straßen, teure Straßenbaugebühren, überfüllte S-Bahnen oder Busse, die nur zweimal am Tag fahren. Der Verkehr ist für die Mehrheit in den Städten und Gemeinden das drängendste Problem - und das über alle Parteigrenzen, Alters- und Bildungsgruppen hinweg.

Auf die Fragen nach dem wichtigsten und zweitwichtigsten politischen Problem vor Ort nannte gut ein Drittel (35 Prozent) der Befragten mindestens ein Thema aus dem Bereich Verkehr und Mobilität. Bei den FDP-Anhängern sind es sogar 55 Prozent, bei den AfD-Anhängern war das Thema mit 20 Prozent immer noch das meistgenannte.

Weitere Informationen hr-Hessentrend Für den Hessentrend hat das Institut infratest dimap in der Zeit vom 18. bis 23. Februar dieses Jahres 1.001 Wahlberechtigte in Hessen telefonisch befragt. Die Fehlertoleranz der Umfrage liegt zwischen 1,4 und 3,1 Prozentpunkten. Die Umfrage ist repräsentativ. Fragen und Antworten zum Thema Meinungsumfragen finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Auch die folgenden Plätze werden meist von klassischen Kommunalthemen belegt: Für jeden Sechsten ist die Situation am Wohnungsmarkt bedeutsam, in den Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern sogar für jeden Dritten. Zehn Prozent beschäftigt außerdem vor allem die wirtschaftliche Situation in den Kommunen. Dahinter folgen Schulen (9 Prozent) und Kinderbetreuung (8 Prozent).

Umweltbedingungen und Klimawandel sind für 13 Prozent der Befragten am wichtigsten oder zweitwichtigsten, wobei die jüngere Altersgruppe der Unter-40-Jährigen das Thema - trotz Fridays for Future - seltener genannt hat als die 40- bis 64-Jährigen. In der Grafik nicht aufgeführt sind Themen, die weniger als vier Prozent der Befragten genannt haben - darunter Kriminalität und Sicherheit, Armut und Kultur.

3. Corona interessiert auf kommunaler Ebene weniger

Über den Umgang mit der Corona-Krise haben Städte und Gemeinden wenig mitzureden, die wichtigen Entscheidungen treffen Bund und Länder.

So ist es wenig verwunderlich, dass die Befragten die drängenden Probleme der Kommunen an anderer Stelle sehen. Die Corona-Krise landet mit sieben Prozent abgeschlagen auf Platz acht.

4. Flüchtlinge als Thema nicht mehr so wichtig

Nahezu vollständig aus dem Fokus von Medien und Politik geraten ist die Flüchtlingskrise. Das spiegelt sich auch im hr-Hessentrend wieder: Lediglich für sechs Prozent der Befragten gehören Flüchtlinge, Einwanderung oder Integration noch zu den beiden dringlichsten Problemen. Ausreißer gibt es bei den Anhängern der Linken (15 Prozent) und der AfD (9 Prozent). Für letztere rangiert das Thema noch auf Platz vier.

Vor der letzten Kommunalwahl 2016 ging es bei diesem Thema noch hoch her, im hr-Hessentrend vom Januar des Jahres empfanden 70 Prozent den Umgang mit den Geflüchteten als dringlichstes Problem. Fünf Monate zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihren berühmten Worte "Wir schaffen das" eine Debatte über ihre sogenannte Willkommenskultur ausgelöst.

5. SPD insgesamt besser als die Grünen

Welcher Partei oder Liste trauen Sie alles in allem am ehesten zu, die wichtigsten politischen Probleme bei Ihnen vor Ort, in Ihrer Stadt oder Gemeinde zu lösen? Bild © hessenschau.de

Verkehrsanbindung, steigende Mieten, Lärmschutz: Wer hat die Kompetenz, die Probleme vor Ort zu lösen? Während CDU und Grüne aktuell auf Landesebene immerhin noch eine knappe Mehrheit einfahren würden, legen sich in Bezug auf die Kommunalpolitik nur gut ein Drittel der Befragten auf die beiden Regierungsparteien fest. Die CDU halten 23 Prozent für die kompetenteste Partei - im Vergleich zum Wahlergebnis von 2016 wäre sie in den Kommunen damit deutlich geschwächt (-6). Die Grünen könnten ihr Wahlergebnis von 11 Prozent halten.

Auf Bundes- und Landesebene ist die SPD derzeit größter Verlierer. In den Städten und Gemeinden, wo die Sozialdemokraten traditionell stark sind und viele Bürgermeister stellen, sprechen der Partei immerhin 15 Prozent ihr Vertrauen aus - und damit mehr als den Grünen. Im Vergleich zur letzten Wahl würde die SPD damit allerdings ganze 13 Prozent einbüßen - der generelle Abwärtstrend scheint also auch hier nachzuwirken.

Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn gut ein Viertel der Befragten wollte sich nicht festlegen, wer die Probleme in ihrer Gemeinde oder Stadt am besten lösen könnte.

6. Wenig Vertrauen in die AfD

Im Vergleich zur Bundes- und Landespolitik abgeschlagen ist die AfD: Drei Prozent sprechen ihren Vertretern in den Städten und Gemeinden das Vertrauen aus, während dies auf Landesebene zeitgleich zehn Prozent tun. Von den Befragten, die bei der nächsten Landtagswahl die AfD wählen würden, halten nur ein Drittel die Partei auf kommunaler Ebene für die beste Wahl.

Bei der letzten Kommunalwahl 2016 hatte die AfD aus dem Stand 11,9 Prozent eingefahren und zog bis auf den Werra-Meißner-Kreis in alle Kreistage ein. Angesichts der Umfragewerte scheint ein solches Ergebnis in weite Ferne gerückt.

7. Landespolitik beeinflusst die wenigsten

Am 14. März findet die Kommunalwahl in Hessen statt. Was spielt für Ihre Wahlentscheidung bei der Wahl der Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevertreterversammlung die größte Rolle? Bild © hessenschau.de

Die SPD gewinnt, die AfD verliert - das liegt wohl auch daran, dass sich die meisten Befragten (68 Prozent) bei ihrer Wahlentscheidung weniger von der Bundes- oder Landespolitik beeinflussen lassen als von den konkreten Problemen vor Ort.

Besonders stark an den lokalen Themen orientieren sich die Anhänger der SPD, ein Viertel der AfD-Wähler hingegen achtet stärker auf die Bundespolitiker. Die Landespolitik beeinflusst besonders viele Grünen-Sympathisanten.

8. Sachfragen sind wichtiger als Gesichter

Bei einer Wahlentscheidung spielen verschiedene Gründe eine Rolle. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aspekte für Ihre Wahlentscheidung bei der Stadt- bzw. Gemeindevertreterwahl? Bild © hessenschau.de

Einer überragenden Mehrheit von 85 Prozent sind die Aussagen der Parteien und Listen zu politischen Sachfragen besonders wichtig, auf die Kandidatinnen und Kandidaten legen 72 Prozent Wert. Bei Kommunalwahlen kommt den Gesichtern naturgemäß eine größere Bedeutung zu, und das nicht nur bei Bürgermeisterwahlen. Denn mit dem Kumulieren und Panaschieren können Stimmen gezielt an die Kandidatinnen und Kandidaten verteilt werden.

Der älteren Bevölkerungsgruppe ab 65 Jahren sind die Kandidaten übrigens wichtiger als den jüngeren Befragten. 93 Prozent der 18- bis 39-Jährigen achten dagegen stark auf die Aussagen zu Sachfragen.

9. Frauen und ältere Menschen halten die Treue

Der Wahlkampf und die langfristige Bindung an eine Partei oder Wählergruppe sind deutlich weniger ausschlaggebend als Sachfragen oder Kandidaten. Den Wahlkampf bezeichnen 55 Prozent der Menschen mit Volks- oder Hauptschulabschluss als "wichtig" oder "sehr wichtig", bei den Menschen mit Abitur sind es 30 Prozent.

Außerdem auffällig: Frauen (39 Prozent) und ältere Menschen ab 65 Jahren (43 Prozent) setzen bei ihrer Entscheidung häufiger auf Altbekanntes als Männer und Jüngere. Insgesamt halten die langfristige Bindung an eine Partei 35 Prozent für wichtig.

Sendung: hr-iNFO, 26.02.2020, 6.00 Uhr