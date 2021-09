Für die SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser hat die Erhöhung der Impfquote höchste Priorität. Im hr-Sommerinterview spricht sie sich für mehr Druck auf Ungeimpfte aus. In der Frage einer Koalition mit der Linken stärkt sie Kanzlerkandidat Scholz den Rücken.

Die hessische SPD-Vorsitzende Nancy Faeser hat sich für mehr Druck auf Ungeimpfte ausgesprochen, um die Impfquote zu erhöhen. Im hr-Sommerinterview zeigte sie am Freitag Sympathie für das Hamburger 2G-Modell, bei dem nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Orten haben, nicht aber Getestete.

Nachfrage nach Impfstatus in Großraumbüros

"Ich glaube, das kann helfen. Man muss dann natürlich auch Regelungen für diejenigen haben, die sich nicht impfen lassen können, ich nenne mal Schwangere. Wenn das geht und ich solche Regelungen habe, finde ich das gar nicht so unsympathisch", erklärte Faeser.

In der Frage, ob Arbeitgeber das Recht haben sollten zu erfahren, ob ihre Arbeitnehmer geimpft sind, geht sie weiter als die SPD auf Bundesebene. Dort findet man es in Ordnung, dass in Krankenhäusern, Kitas und Schulen der Impfstatus der Arbeitnehmer abgefragt werden darf. Faeser sprach sich dafür aus, dies für eine gewisse Zeit auch bei der Arbeit in Großraumbüros zu ermöglichen: "Auch dort ist die Ansteckungsgefahr natürlich sehr groß, wenn sich jemand nicht hat impfen lassen."

Rückendeckung für Scholz

Sie nahm den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gegen Vorwürfe in Schutz, er grenze sich vor der Bundestagswahl nicht klar genug gegenüber einer möglichen Koalition mit der Linkspartei ab. "Ich finde nicht, dass er eiert, weil er sehr klare Kriterien benannt hat: dass er für den Verbleib in der Nato ist, dass die transatlantischen Beziehungen zu den USA sehr wichtig sind. Das geht alles mit der Linkspartei nicht. Insofern eiert er nicht rum."

Weitere Informationen hr-Sommerinterviews Die hr-Sommerinterviews gibt es immer samstags um 10.05 Uhr auf hr-iNFO, um 18.20 Uhr im hr-fernsehen sowie als Zusammenfassung um 19.30 Uhr in der hessenschau, auf hessenschau.de und in den Social-Media-Kanälen des hr. Alle Termine:

24. Juli: Janine Wissler (Die Linke)

31. Juli: René Rock (FDP)

21. August: Robert Lambrou (AfD)

28. August: Tarek Al-Wazir (Grüne)

04. September: Nancy Faeser (SPD)

11. September: Volker Bouffier (CDU) Ende der weiteren Informationen