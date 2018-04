"Die bringen uns um": Rund 500 Menschen haben am Freitag in Frankfurt gegen das Regime in Äthiopien demonstriert - und gegen Abschiebungen in das zweitgrößte Land Afrikas.

Verschiedene Vereine und Initiativen hatten zu der Demonstration unter dem Titel "Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien" aufgerufen. Nach Aussage von Kebede Atlan Nega von der "Vereinigung der Amhara" waren Menschen aus vielen Teilen Deutschlands nach Frankfurt gekommen.

"Wir wollen Demokratie in Äthiopien", sagte Nega zu hessenschau.de. Er sprach von einer verheerenden Situation - zehntausende Menschen habe die Regierung im zweitgrößten Land Afrikas seiner Einschätzung nach inhaftiert und gefoltert. Daher forderte er auch, dass EU und Bundesregierung das Regime nicht mehr mit Entwicklungshilfe unterstützen. "Das Geld geht an die Leute vom Geheimdienst, und die bringen uns um", sagte Nega.

"Schiebt nicht Leute ab"

Ulrich Delius, Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker, warnte davor, Menschen nach Äthiopien abzuschieben. Seit wenigen Tagen regiere dort zwar ein neuer Premierminister, aber es sei noch unklar, wie sich das auf die Lage im Land auswirkt. "Wir sagen: Schiebt nicht Leute ab, ohne zu wissen, ob sich was bessert", sagte Delius. Allein in den vergangenen drei Jahren seien viele tausend Menschen in äthiopischen Gefängnissen verschwunden, und nur sehr wenige kämen wieder frei.

Die Demonstration war vom Frankfurter Hauptbahnhof über den Römer und vorbei an verschiedenen Botschaften und Medienhäusern zum hr im Stadtteil Dornbusch gezogen. Die Veranstalter sprachen von 500, die Polizei von 400 Teilnehmern. Zwischenfälle gab es nicht.