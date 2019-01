Luftaufnahme vom Erlebnisbad Tournesol in Idstein.

Luftaufnahme vom Erlebnisbad Tournesol in Idstein. Bild © Tournesol Idstein

Die Stadt Idstein kauft das Erlebnisbad Tournesol für 4,5 Millionen Euro. Das haben die Stadtverordneten mit großer Mehrheit beschlossen. Das derzeit geschlossene Bad soll möglichst bald wieder öffnen.

Mit einer Mehrheit von 31 zu 3 Stimmen stimmten die Stadtverordneten von Idstein (Rheingau-Taunus) am Donnerstagabend dem Kauf des Tournesol-Erlebnisbads zu. Die Stadt will es für 4,5 Millionen Euro übernehmen.

"Der Preis ist für uns als Stadt sehr attraktiv", hatte Bürgermeister Christian Herfurth (CDU) vor der Abstimmung der hessenschau gesagt. Die Alternative sei gewesen, in Altverträge einzusteigen, die ein Vielfaches kosten würden.

Öffnung schon Anfang März?

Die Stadt will das Bad erhalten und möglichst bald wieder öffnen. Dafür könne sie sich nach der Übernahme einen eigenen professionellen Betreiber suchen, so Herfurth. Der Haupt- und Finanzausschuss des Parlaments hatte bereits am Dienstag eine Empfehlung zum Kauf ausgesprochen, ebenso wie tags zuvor der Magistrat.

Ziel sei es, den Badebetrieb ab dem 1. März unter Aufsicht des Insolvenzverwalters wieder aufzunehmen, berichtete der Wiesbadener Kurier . An dem Zeitaspekt seien demnach auch Verhandlungen mit einem potentiellen Investor aus Spanien gescheitert, worauf sich die Stadt entschlossen habe, das Bad selbst zu kaufen.

Jahrelange PPP-Hängepartie

Das Erlebnisbad wurde vor zehn Jahren in öffentlich-privater Partnerschaft (PPP) von Investoren aus Österreich für 30 Millionen Euro gebaut. Die Stadt Idstein steuerte damals das Grundstück im Wert von 2,7 Millionen Euro bei und leistete einen jährlichen Betriebskostenzuschuss.

Jahrelang hing seine Zukunft am seidenen Faden, nachdem die ursprünglichen Investoren pleite gegangen waren. Das Bad ging in den Besitz der Bank über.

Seit Dezember insolvent

Inzwischen ist das Bad sanierungsbedürftig. Wie hoch der Investitionsbedarf ist, ist noch offen. Es hat eine drehbare Kuppel als Dach und lässt sich im Sommer als Freibad, im Winter als Hallenbad nutzen. Seit Dezember ist das Bad wegen Insolvenz geschlossen. Die 120 Mitarbeiter sollen aber weiterbeschäftigt werden.

Das Verwaltungsgerichts Wiesbaden hatte die Schließung im Namen der österreichischen Oberbank angeordnet, die das Bad besitzt. Die Betreibergesellschaft Tournesol Idstein Betriebs GmbH hatte den jährlichen Pachtzins von 1,8 Millionen Euro offenbar seit Jahren nicht mehr an die Bank gezahlt, eine Einigung kam nicht zustande.

Sendung: hessenschau, hr-fernsehen, 24.01.2019, 19.30 Uhr