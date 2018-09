Stehende Ovationen für Chef Bouffier, langer Applaus für Stargast Kramp-Karrenbauer – die Hessen-CDU gibt sich auf ihrem Parteitag in Offenbach siegessicher. Doch in den Reden schwingt auch stets die Erkenntnis mit: Leicht wird's nicht.

Mit scharfer Kritik an der AfD von Ministerpräsident Volker Bouffier und einem eindringlichen Appell von Bundes-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich die CDU am Samstag auf ihrem Landesparteitag in Offenbach auf die heiße Phase des Wahlkampfes eingeschworen. Dabei wurde klar, dass ein erneuter Sieg bei der Landtagswahl am 28. Oktober kein Selbstläufer für die Partei ist.

So wechselte bei Gastrednerin Kramp-Karrenbauer das Lob für die gute wirtschaftliche Entwicklung mit dem eindringlichen Appell an die gut 350 Delegierten, im Wahlkampf auch tatsächlich um jede einzelne Stimme zu kämpfen. Ihre Empfehlung: Geht raus auf die Straße!

Kramp-Karrenbauer: "Ihr müsst an die Haustüren!"

Online-Wahlkampf sei zwar gut und wichtig. "Aber ehrlich gesagt, der Hesse ist genauso bodenständig wie der Saarländer, und der will nicht online irgendwie angetickert werden, der will angesprochen werden. Und zwar von Mensch zu Mensch", sagte die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin. "Und deswegen müsst Ihr euch auf den Weg machen, Ihr müsst auf die Straßen, Ihr müsst an die Haustüren, müsst mit den Menschen reden."

Und dann entschuldigte sich Kramp-Karrenbauer für den mangelnden Rückenwind aus Berlin wegen der heftigen Querelen etwa beim Kurs in der Asylpolitik. "Was wir in den letzten Wochen und Monaten aus Berlin abgeliefert haben, das war kein Rückenwind, ja man kann zum Teil sagen, es war eine Schande, wie wir miteinander umgegangen sind."

Bouffier attackiert AfD scharf

Dass sich Bouffier anschließend ausgiebig an der Oppositions-Partei AfD abarbeitete, ist auch nicht unbedingt ein Zeichen uneingeschränkten Selbstvertrauens. Bouffier bangt um den rechten Rand seiner Wählerschaft. "Diese Partei ist keine gute Alternative für Deutschland", sagte der 66-Jährige.

Die AfD sei eine Provokation und "der Weg in den Extremismus", so Bouffier. Natürlich seien nicht alle Mitglieder der AfD und schon gar nicht alle ihre Wähler rechtsextrem, "aber wir müssen ihnen klar machen: Entscheidend ist, was ihre Führung tut."

Koalition in Gefahr

Zum großen Teil dürfte die Unsicherheit bei der CDU auf die jüngsten Umfragen, wie etwa dem hr-Hessentrend, zurückzuführen sein. Demnach würde es für die von Bouffier favorisierte Fortsetzung von Schwarz-Grün nicht mehr reichen. Alternativen wären eine große Koalition oder ein Jamaika-Bündnis von CDU, Grünen und FDP.

Die Generalsekretärin der Bundes-FDP, Nicola Beer, hatte zwar mal betont, die Liberalen seien "keine willfährigen Steigbügelhalter" für eine Fortsetzung von Schwarz-Grün. In der hessischen FDP ist allerdings der Wille groß, wieder auf der Regierungsbank Platz zu nehmen.

Programm einstimmig verabschiedet

Am Nachmittag verabschiedeten die Delegierten einstimmig das Programm für die Landtagswahl im Herbst. Im Mittelpunkt des 115 Seiten starken Papiers stehen unter anderem die Themen Bildung, Innere Sicherheit, Infrastruktur, Digitalisierung und Wohnungsbau.

FDP übt Kritik

Die Hessen-FDP übte unterdessen Kritik am CDU-Programm. Es zeige "keinerlei Ambitionen, Hessen wieder nach vorne bringen zu wollen. Es mangelt an neuen Ideen und Konzepten", sagte Generalsekretärin Bettina Stark-Watzinger am Samstagabend. Die Digitalisierung werde nach wie vor als enorme Herausforderung anstatt als große Chance gesehen: "Die Christdemokraten agieren hier eher als Bedenkenträger anstatt als Fortschrittmacher", so Stark-Watzinger.