Immobilienkäufer - Anträge für Hessengeld ab Herbst 2024

Immobilienkäufer in Hessen sollen im Herbst Geld aus dem neuen Förderprogramm Hessengeld beantragen können.

Das Programm richtet sich an Menschen, die erstmals eine Immobilie in Hessen zur eigenen Nutzung kaufen. Das Kabinett beschloss am Dienstag in Wiesbaden die genauen Bedingungen und Details für die Anträge. Ein konkretes Datum für den Start des digitalen Antragsverfahrens steht noch nicht, das Geld soll aber noch in diesem Jahr fließen. Das Hessengeld soll vor allem bei der Grunderwerbsteuer entlasten. In Hessen sind das sechs Prozent der Kaufsumme.