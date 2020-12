In Hessen will die Klimaliste den Grünen Konkurrenz machen

Eigentlich sind die Grünen seit mittlerweile 40 Jahren der Inbegriff der "Ökopartei". Doch in Hessen hat sich vor der Kommunalwahl eine Klimaliste gegründet. Ihr Anspruch: Sie wollen die besseren Grünen sein.

Als Claudia von Eisenhart Rothe in diesem Jahr im Dannenröder Forst war, war die studierte Biologin schockiert. "Was dort an Umweltzerstörung gemacht wird, wie viele Bäume dort ohne Not weg mussten, obwohl nebenan Äcker sind auf die man hätte ausweichen können. Das hat mich fassungslos gemacht", sagt sie wütend. "Dass die Grünen das mittragen, das ist für mich nicht nachvollziehbar."

Die 57-Jährige ist seit Jahren in der Umweltbewegung aktiv, und Vorständin des BUNDs Ober Ursel, davor war sie auch im Landesvorstand des BUND in Hessen. Sie ist von den herkömmlichen Parteien enttäuscht: "Ich erstelle seit Jahren Stellungnahmen zu Bebauungsplänen für das Ober Urseler Stadtparlament im Namen des BUNDs. Und dabei muss ich wieder und wieder feststellen, dass sich über Umweltbedenken hinweggesetzt wird", kritisiert sie. Auch die Grünen nimmt sie als Teil des Problems wahr. "Sie sind oft nicht engagiert genug." Zuletzt sei entgegen des Anratens des BUNDs das Neubaugebiet Neumühle beschlossen worden.

Die Rodung des Dannenröder Forsts - "die die Grünen einfach so hingenommen haben" - war für sie der letzte Anstoß sich für die Klimaliste in Oberursel zu engagieren.

Diese Klimaliste will bei der Kommunalwahl in verschiedenen Regionen in Hessen antreten. nun wie mittlerweile zahlreiche andere Listen in Hessen, versuchen Umwelt und Klimabewegte in die Parlamente zu bringen.

