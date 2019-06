Zehn Tage nach der Festnahme des Neonazis Stephan E. als mutmaßlichen Mörder des Regierungspräsidenten Lübcke soll sich Innenminister Beuth im Landtag erklären. Im Bundestag berichten die Spitzen der Ermittlungsbehörden.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Opposition droht im Fall Lübcke mit Untersuchungsausschuss [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Innenpolitiker des Bundestags sowie des hessischen Landtags wollen sich an diesem Mittwoch mit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) beschäftigen. Um 8.30 Uhr werden Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Generalbundesanwalt Peter Frank zu einer Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag erwartet.

Die Bundesanwaltschaft ermittelt in dem Fall und geht von einem rechtsextremistisch motivierten politischen Attentat aus. Die Sitzung ist nicht öffentlich. Auch der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, und der Chef des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, werden zu der Ausschusssitzung in Berlin erwartet.

Kaum Aussicht auf Erkenntnisgewinn

Der Innenausschuss im hessischen Landtag trifft sich um 11 Uhr zu einer Sondersitzung. Nach den Worten eines SPD-Sprechers wurde Öffentlichkeit beantragt.

Der Erkenntnisgewinn der Ausschusssitzung dürfte sich allerdings in Grenzen halten. Am Dienstag dämpften Sprecher des Innenministeriums etwaige Erwartungen: Generalbundesanwalt Frank habe Minister Peter Beuth (CDU) gebeten, nicht zu viele Auskünfte zu den bislang vorliegenden Erkenntnissen zu geben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Das freilich betonte Beuth selbst schon in der vergangenen Woche: "Der Schutz der Ermittlungen hat oberste Priorität."

SPD-Innenexpertin Nancy Faeser und Linke-Fraktionschefin Janine Wissler erhoffen sich von Beuth jedoch Auskunft zu der Neonazi-Szene in Kassel und Nordhessen. Desweiteren soll ihretwillen der Innenminister darlegen, inwieweit die Behörden den Mordverdächtigen und Rechtsextremen Stephan E. im Visier hatten. Sollte Beuth wie bei seinen jüngsten Auftritten im Innenausschuss eher zugeknöpft auftreten, erwägt die Opposition die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses.

Anfeindungen wegen Haltung zu Asylpolitik

Der CDU-Politiker Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni mit einer Schussverletzung im Kopf auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel entdeckt worden. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Lübcke war in der Vergangenheit wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen bedroht worden. Er hatte sich 2015 auf einer Informationsveranstaltung zur Einrichtung eines Flüchtlingsheims gegen Schmährufe aus dem Publikum gewehrt und gesagt, wer gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teile, könne das Land verlassen. In der Folge wurde Lübcke öffentlich und im Internet angefeindet und stand zeitweise unter Polizeischutz. Der 45-jährige Stephan E. sitzt unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft.

FDP fordert Revision des V-Leute-Systems

Unterdessen hat der FDP-Politiker Benjamin Strasser Konsequenzen für das V-Mann-System in Deutschland gefordert. "Angesichts der neuen Bedrohungslage braucht es eine Überprüfung und Neubewertung des V-Leute-Systems", sagte er der Heilbronner Stimme (Mittwoch): Beim NSU seien 40 Spitzel von sieben Sicherheitsbehörden den Rechtsterroristen über zehn Jahre nicht auf die Schliche gekommen. "Im Fall Lübcke hat es der Tatverdächtige offensichtlich zehn Jahre lang geschafft abzutauchen, um dann quasi aus dem Nichts zuzuschlagen", sagte Strasser.

CDU: Fahnder brauchen mehr Möglichkeiten in Sozialen Medien

Das Bundesinnenministerium will stärker gegen Hasspostings in Sozialen Medien vorgehen. Das kündigte der Parlamentarische Staatssekretär Günter Krings (CDU) im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland an. "Bei uns stößt der Vorschlag des CDU-Bundesvorstandes auf Widerhall, die Möglichkeiten für Polizei und Staatsanwaltschaften zu erweitern, sich stärker in den Sozialen Netzen bewegen zu können, um Hasspostings und strafbares Verhalten ausfindig zu machen", sagte Krings vor der Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag am Mittwoch. Das müsse auch unter Pseudonym möglich sein.

Sendung: hr-iNFO, 26.06.2019, 6.52 Uhr