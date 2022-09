Innenminister Peter Beuth (CDU) hat die Bundesregierung aufgefordert, mehr Geld in den Katastrophenschutz zu stecken.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine wandte er sich am Dienstag gegen Pläne, Zahlungen an das zuständige Bundesamt um 40 Prozent zu kürzen. Damit würde auch die notwendige flächendeckende Modernisierung der Sirenen gefährdet, sagte Beuth der dpa.